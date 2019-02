Vernielingen aan historische graven bij kerk Dublin

Bij de Anglicaanse St. Michan’s Kerk in Dublin hebben vandalen afgelopen weekend vernielingen aangericht aan gemummificeerde lichamen in de graftombe onder de kerk. De aartsdiaken van Dublin, David Pierpoint, zei maandag tegen de Ierse krant The Irish Independent dat meerdere lichamen waren omgedraaid en daarbij veel schade hebben opgelopen.

Een gids van de kerk ontdekte op maandagochtend het opengebroken graf. De grootste schade is aan de achthonderd jaar oude mummie genaamd ‘De Kruisvaarder’. Zijn lichaam, dat volgens Pierpoint nog in zeer goede staat was, is vernield en het hoofd is verwijderd en meegenomen door de vandalen. Ook het hoofd van een non die er al vierhonderd jaar lag is zwaar beschadigd. Pierpoint spreekt van “vandalisme, heiligschennis en ontheiliging”.

Ook de aartsbisschop van Dublin reageerde geschokt op de vernieling van het historische graf, en roept de daders op om het hoofd weer terug te brengen.

Volgens aartsdiaken Pierpoint, die er naar eigen zeggen “kapot” van is, is er nog niets bekend over het motief van de vernieling. Door de condities in de graftombe konden de gemummificeerde lichamen goed bewaard blijven, en Pierpoint vreest dat het hoofd van de kruisvaarder zal ontbinden als deze vermist blijft. Pierpoint wil het lichaamsdeel daarom zo snel mogelijk weer opsporen, zodat het kan worden herenigd met de romp en de kruisvaarder weer “in vrede kan rusten”.

De St. Michan’s Church heeft voorlopig alle rondleidingen in de kerk geannuleerd, schrijft de BBC. De politie in Ierland onderzoekt het incident.