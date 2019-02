Oppositie Nigeria gelooft de uitslagen nu al niet meer

Terwijl de officiële uitslagen van de parlement –en presidentsverkiezingen in Nigeria van afgelopen weekend tergend langzaam binnen druppelen, heeft de grootste oppositiepartij in Nigeria, de PDP, de resultaten al als „incorrect en onaanvaardbaar” bestempeld. De voorzitter van de PDP leverde geen bewijzen voor verkiezingsfraude, maar beschuldigde de partij van zittend president Muhammadu Buhari er maandag van onder een hoedje te spelen met de kiescommissie, leger en politie.

Met iets meer dan een derde van de stemmen geteld in de 36 deelstaten leidt president Muhammadu Buhari met winst in 7 deelstaten. De PDP wint in 5 deelstaten, inclusief in de hoofdstad Abuja, maar beweert dat de regering „de uitslagen manipuleert”. Mensenrechtenadvocaten delen de zorg van de oppositie over het trage tempo van de uitslagen en intimidatie van oppositiepolitici voor en na de verkiezingen. Zo werd de woordvoerder van oppositiekandidaat Atiku Abubakar daags na de verkiezingen zaterdag opgepakt.

39 doden

De verkiezingen afgelopen weekend verliepen op veel plekken rustig maar in het verre noorden en zuiden van het land, en ook in de grootste stad Lagos, vonden gewelddadige incidenten plaats. Volgens verkiezingswaarnemingsmissie Situation Room kwamen zeker 39 Nigerianen om het leven.

In de noordoostelijke stad Maiduguri claimde de terreurgroep Boko Haram het leger onder vuur te hebben genomen, vlak voor het opengaan van de stembureaus. Ook in de Niger delta vonden vuurgevechten plaats tussen lokale bendes en het Nigeriaanse leger en moesten verkiezingen worden uitgesteld tot zondag. In Lagos werden kiezers bedreigd en stembiljetten verbrand.

Veel stembureaus gingen te laat open en er waren vaak problemen met de kaartlezers die kiezers moeten identificeren. „Op veel plekken was het complete chaos”, zegt een Nigeriaanse journalist ter plekke, die niet met zijn naam in de krant wil. Hij stelt vragen bij de hoge opkomstcijfers in deelstaten waar kiezers onmogelijk konden stemmen door het geweld van Boko Haram. „Hoe kun je een opkomst van 87 procent hebben in een stad waar zaterdag nog een aanslag plaatsvond?”

‘Operationele tekortkomingen’

Verkiezingswaarnemers van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben na afgelopen weekend hun zorgen uitgesproken over „operationale tekortkomingen” maar reppen vooralsnog niet van mogelijke verkiezingsfraude.

De verkiezingen werden vorige week zaterdag een week uitgesteld omdat de kiescommissie „de kwaliteit van de verkiezingen” niet kon garanderen door logistieke problemen.

President Buhari won in 2015 de verkiezingen van de PDP-kandidaat Goodluck Jonathan, die verdacht werd van betrokkenheid bij corruptieschandalen waarbij meer dan 20 miljoen euro spoorloos verdween. Buhari’s belofte af te rekenen met die corruptie en verspilling liep vast in economische tegenslag als gevolg van dalende olieprijzen.

In 2015 maakte de verliezende PDP ook bezwaar tegen de uitslagen, maar bleven bewijzen van verkiezingsfraude uit. Het is onduidelijk wanneer de kiescommissie de definitieve uitslagen bekend zal maken.