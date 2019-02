‘Verbod is prima reclame voor Huawei’

5G is on , meldt het beeldscherm op de Huawei-stand. Al jaren wordt er op het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona gesproken over de nieuwe generatie mobiele netwerken. Nu die netwerken daadwerkelijk gebouwd worden, krijgt de beloofde 5G-revolutie een politieke lading die overal voelbaar is op de telecombeurs.

De VS startte een publiciteitsoffensief om de grootste netwerkleverancier, het Chinese Huawei, te blokkeren. Amerikaanse bondgenoten wordt dringend geadviseerd om ook Huawei buiten de deur te houden, uit angst voor spionage door de Chinese overheid. Australië, Japan en vermoedelijk Canada volgen de VS in het verbod op Chinese apparatuur in de 5G-netwerken. Andere landen twijfelen, hoewel er geen bewijs is gevonden dat Huawei een verlengstuk van de Chinese overheid is.

Providers als Deutsche Telekom (moederbedrijf van T-Mobile) lopen op eieren omdat ze al investeringen gedaan hebben in de infrastructuur. Wisselen van aanbieder zou weggegooid geld zijn en de discussie rondom Huawei aanwakkeren is het laatste wat ze willen. Tegelijkertijd zien concurrenten als Nokia, Ericsson en Samsung hun kans om marktaandeel van Huawei af te pakken.

Aanraken mag niet

Het middelpunt van deze discussie doet ondertussen alsof er niets aan de hand is. Op de Spaanse telecombeurs, die meer dan 100.000 bezoekers trekt, profileert Huawei zich meer dan ooit. Het pronkstuk is een uitklapbare telefoon, de Huawei Mate X, met flexibel scherm. Aanraken mag niet – het is een prototype van de telefoon, die uiteindelijk 2.299 euro gaat kosten.

De Mate X is een rechtstreekse aanval op Samsung, marktleider in smartphones, die vorige week zijn langverwachte telefoon met opvouwbaar scherm toonde.

Huawei ontkomt er in Barcelona niet aan vragen te beantwoorden over de Amerikaanse beschuldigingen. Peter Zhou, verantwoordelijk voor Huaweis mobielenetwerktechnologie, benadrukt dat de Chinese overheid geen aanspraak kan maken op data van Huaweis klanten. „We hebben zo’n verzoek nooit gehad en onze oprichter Ren Zhengfei heeft gezegd dat hij het bedrijf liever sluit dan dat hij toegeeft aan zo’n verzoek. De Chinese overheid heeft meerdere malen te kennen gegeven dat er geen wet is die ons dwingt achterdeurtjes te installeren. Onze overheid wil dat bedrijven zich houden aan de wet van de landen waarin ze actief zijn.”

En wat vindt Zhou er persoonlijk van dat zijn bedrijf verdacht wordt? „Die negatieve aandacht over vermeende veiligheidslekken zijn juist goede reclame voor Huawei”, zegt Zhou. „Als ik vroeger met vrienden en familie sprak over mijn werk, kenden ze Huawei amper. Al snappen ze niet alle technische details, ze weten wel dat we uitstekende 5G-apparatuur hebben.”

Huawei probeert het nadeel om te buigen in een voordeel en laat geen gelegenheid achterwege om te benadrukken dat ze goedkoper zijn dan andere aanbieders. Zhou: „Als Australië en de VS besluiten geen Huawei te gebruiken, betalen ze extra voor hun netwerken. Die kosten worden op consumenten verhaald.”

Maar volgens Ed Chan, verantwoordelijk voor de netwerktechnologie van de Amerikaanse provider Verizon, valt dat met die prijsvoordelen wel mee. „We maken gebruik van drie leveranciers voor ons 5G-netwerk. Nokia, Ericsson en Samsung concurreren onderling genoeg om de prijzen competitief te houden.”

Verizon (130 miljoen klanten) bouwt momenteel een 5G-netwerk in dertig Amerikaanse steden. 5G-telefoons van Huawei worden officieel niet verkocht in de VS. Daarom levert Verizon toestellen van LG en Samsung die op het snelle 5G-net werken.

Dat sluit aan bij de belofte die president Donald Trump vorige week rondtwitterde. „Ik wil 5G en zelfs 6G technologie zo snel mogelijk in de VS wil hebben.” Een kleine kanttekening: 6G bestaat niet en zal de komende jaren niet bestaan.