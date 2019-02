Venezuela deporteert journalisten van Amerikaanse nieuwszender

De autoriteiten in Venezuela hebben maandag medewerkers van de Amerikaanse nieuwszender Univision opgepakt en korte tijd vastgehouden in het Miraflores Paleis in Caracas. Volgens persbureau Reuters wordt het zeskoppige team, aangevoerd door journalist Jorge Ramos, dinsdagochtend vroeg lokale tijd op een vliegtuig naar Miami gedeporteerd.

De vragen van de Spaanstalige journalisten aan president Nicolás Maduro zouden tijdens een persconferentie in het Miraflores Paleis niet in goede aarde zijn gevallen. Ramos vroeg president Maduro onder meer naar de martelingen van politieke gevangenen en de humanitaire crisis in Venezuela.

Stroeve relatie

Toen hij Maduro een video liet zien waarop een aantal jongeren voedsel uit een afvalwagen aten, werd het interview stopgezet. Daarop werd alle apparatuur in beslag genomen en zijn de journalisten het interview ook kwijt, aldus Ramos.

De Venezolaanse regering heeft een stroeve relatie met westerse media en beschuldigt ze “imperialistische” belangen te hebben. Het kan moeilijk zijn voor buitenlandse journalisten officieel toestemming te krijgen om in het land verslag te doen. Regelmatig worden journalisten vastgezet en gedeporteerd. Afgelopen januari werden zeker zeven buitenlandse journalisten korte tijd vastgehouden.

De minister van Informatie Jorge Rodriguez heeft gezegd dat de Venezolaanse regering journalisten welkom heet, maar geen “goedkope shows” onder leiding van de Verenigde Staten duldt.