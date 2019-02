Uitreiziger Thijs B. omgekomen in strijdgebied

Thijs B., een van de ruim 300 Nederlandse uitreizigers naar Syrië en prominent IS-strijder, is kort geleden op het slagveld in het strijdgebied in Syrië en Irak omgekomen. Dat hebben bronnen aan NRC bevestigd.

B. (1987) is een van de bekendere Syriëgangers. Hij behoort tot de eerste golf die begin 2013 uitreisde richting Syrië. De roodharige Nederlander – een bekeerling tot de islam – was in 2014 op video tussen het publiek te zien, op het moment dat een IS-beul een slachtoffer onthoofdde.

Het Openbaar Ministerie had B. gedagvaard om terecht te staan voor deelname aan een terroristische organisatie. B. stond op de nationale terroristenlijst. De vader van de omgekomen jihadist wil de media niet over zijn zoon te woord staan, laat hij desgevraagd weten.

Dit bericht wordt aangevuld