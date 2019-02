Staat neemt belang in holding Air France-KLM

De Nederlandse staat is aandeelhouder geworden van Air France-KLM. Dat heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De staat heeft momenteel 12,68 procent in handen en wil uitbreiden naar een belang dat “gelijkwaardig is aan dat van de Franse staat”. Frankrijk heeft 14 procent van de luchtvaartcombinatie in handen.

De aandelen die de staat momenteel in handen heeft, zijn nu 680 miljoen euro waard. Het bedrag komt ten laste van de staatsschuld en heeft geen invloed op de bestedingsruimte van de Rijksoverheid. Nederland had al een klein belang van bijna 6 procent in KLM, maar tot nu toe nog niet in de moedermaatschappij.

Volgens Hoekstra is de stap nodig om “het grote publieke belang van Schiphol en KLM” te kunnen waarborgen. De minister stelde dat de huidige afspraken over de positie van KLM binnen de holding te weinig zekerheid geven. Het belang van 5,92 procent in KLM is volgens Hoekstra “te weinig om het belang goed te kunnen behartigen en van Air France-KLM een succes te maken”.

Nederland niet meegenomen

Met meer zeggenschap hoopt Nederland onder meer te voorkomen dat de duizenden Nederlandse banen bij het concern in gevaar komen. In een Kamerbrief schrijven Hoekstra en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) dat “het Nederlandse deel de laatste jaren verschillende keren niet voldoende is meegenomen in belangrijke besluiten voor het hele bedrijf”.

De ministers schrijven onder meer dat de staat niet is geconsulteerd in gesprekken over mogelijke samenwerking met Delta Airlines en China Eastern Airlines. Ook mocht Nederland noch KLM meedenken toen de Franse hotelgroep AccorHotels een aandeel in Air France-KLM wilde kopen. Hieruit blijkt volgens de ministers dat “mogelijke gevolgen voor het Nederlandse publieke belang niet voldoende worden meegenomen”.

Positie Elbers

Nederland praat de komende tijd verder met Air France-KLM en de Franse staat en zal dan, nu als aandeelhouder, blijven hameren op het belang van KLM en van Nederland in de bedrijfsvoering. “Het doel is dus een concurrerende luchtvaartmaatschappij, waarbij recht wordt gedaan aan zowel de Nederlandse als de Franse belangen.”

De afgelopen maand kwam Air France-KLM in de aandacht toen bekend werd dat KLM-topman Pieter Elbers mogelijk zijn positie binnen het concern zou verliezen. De in september aangetreden topman van Air France-KLM Ben Smith zou KLM minder autonoom willen maken en Elbers, een standvastig bestuurder, zou hiervoor een obstakel vormen. Uiteindelijk mocht Elbers toch aanblijven.