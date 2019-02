Slechts vijf mannen onder gevangen Nederlandse jihadisten

In de drie Syrisch-Koerdische kampen waarvan president Donald Trump dreigde de Amerikaanse bewaking op te heffen, verblijven tien Nederlandse vrouwen met ongeveer 25 kinderen. Daarnaast zitten in dezelfde Syrisch-Koerdische kampen vijf Nederlandse mannen in de cel.

Dat heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dinsdag bekendgemaakt. Trump dreigde vorige week met vrijlating van gevangenen als Europese landen niet meer werk zouden maken van hun repatriëring. In het geval van Nederland gaat het dus slechts om een handvol mannelijke uitreizigers die mogelijk hebben meegevochten met Islamitische Staat, Al-Qaeda of een andere terroristische organisatie.

Daarnaast bevinden zich ongeveer twintig Nederlandse uitreizigers in Turkije en vijf in Irak of andere strijdgebieden als Afghanistan, aldus de AIVD. De meesten van hen proberen weg te komen van het strijdtoneel, om in een ander strijdgebied mee te vechten.

Lees ook: De ene uitreiziger is de andere niet

200 kinderen

De dienst heeft ook nieuwe cijfers bekendgemaakt over de kinderen die in het strijdgebied verkeren. Dat zijn er meer dan tot nu toe werd aangenomen. In totaal zijn er ten minste 200 kinderen meegenomen naar, of geboren in Syrië en Irak, aldus de AIVD. Tot nu toe ging de dienst uit van 175.

Van de 200 bevinden zich ten minste 170 kinderen in Syrië, van wie dus in ieder geval 25 in Koerdische vluchtelingenkampen. Verder zijn er ten minste dertig kinderen in Turkije. Minder dan een kwart van de 200 kinderen is meegenomen naar het strijdgebied, ruim driekwart is daar geboren. Met name over de mogelijke terugkeer van de kinderen naar Nederland is al enige tijd een politiek en maatschappelijk debat gaande.

De dienst heeft een cijfer over de uitreizigers bijgesteld. Zo ging de AIVD tot vandaag uit van ongeveer 315 uitreizigers. Nu heeft ze dat aantal verlaagd naar ongeveer 300. Dat komt doordat kinderen van 9 jaar en ouder niet meer als potentieel strijder worden meegeteld. Volgens de dienst gaat er van negenjarigen en ouder nog steeds gevaar uit, maar de AIVD vond het te ingewikkeld om die steeds apart mee te tellen.

De andere getallen over de uitreizigers – 85 overleden, 55 teruggekeerd, en 40 buiten het strijdgebied verkerend – handhaaft de dienst wel.