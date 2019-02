Politie vindt vierhonderd kilo crystal meth, straatwaarde 80 miljoen

De politie heeft dinsdag beslag gelegd op vierhonderd kilo crystal meth in een bedrijfspand in Wateringen. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 80 miljoen euro. Tijdens een politie-inval zijn zes mannen van tussen de 26 en 53 jaar gearresteerd. Zij zouden betrokken zijn bij de productie van de meth. In het pand is een laboratorium gevonden.

Naast de meth troffen de agenten ook MDMA en een aantal vaten chemicaliën aan. Het drugslab is inmiddels ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de verdachten zitten in beperkingen vast. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De productie van crystal meth is een groeiend probleem in Nederland. Uit onderzoek van het Europese agentschap dat drugs monitort (EMCCDA), blijkt dat Nederland dé producent, verwerker en exporteur van de drug is in Europa. De drugs worden voornamelijk voor de export geproduceerd, vooral voor Oost-Duitsland en Tsjechië.

Sterk en duur

In Nederland wordt meth nog niet beschouwd als een “algemeen gebruikte drug”. Jaap Jamin, hoofd preventie van verslavingszorg-organisatie Jellinek, zei eerder tegen NRC dat het gebruik zich beperkt tot niches zoals de “op seks georiënteerde gayscene”. Meth zou gebruikt worden voor zogenoemde chem seks: door het nemen van de drug kunnen mensen urenlang doorgaan.

Crystal meth is een chemisch geproduceerde harddrug. Het is een van de sterkste drugs die bestaat, de werking kan tot vier keer zo sterk zijn als cocaïne. Meth kan geïnjecteerd, geslikt en gerookt worden. In Nederland is de drug relatief duur: een gram kostte in 2016 tussen de honderd en tweehonderd euro. Ter vergelijking: een gram cocaïne kost zo’n 50 euro.

Op Twitter deelde de politie dinsdag foto’s van de vondst.