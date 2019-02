Oekraïense zangeres niet naar Songfestival vanwege ‘politieke’ ruzie

De winnares van Oekraïense voorronde van het Eurovisie Songfestival mag niet meedoen aan de liedjeswedstrijd. Dat heeft de publieke omroep van het Oost-Europese land maandag besloten nadat ruzie was ontstaan over optredens van zangeres Maruv in Rusland. Die liggen sinds de annexatie van de Krim door de Russen gevoelig in Oekraïne.

Maruv - echte naam: Anna Korsoen - won zaterdagavond de Oekraïense nationale selectiewedstrijd voor het Songfestival, dat in mei plaatsvindt in Tel Aviv. Haar nummer ‘Siren Song’ kreeg meer punten dan de liedjes van de vijf andere kandidaten. De overwinning van de 27-jarige Maruv leidde direct tot controverse. Verschillende Oekraïense politici betoogden dat Maruv niet afgevaardigd mocht worden naar Tel Aviv, omdat ze geregeld toert door Rusland. Volgens de minister van Cultuur mogen alleen “patriotten” voor Oekraïne zingen.

Maandag begonnen onderhandelingen tussen Maruv en de publieke omroep, die niet verplicht is de winnaar van de voorronde naar het Songfestival te sturen. Om het conflict uit de wereld te helpen, bood de omroep de artiest aan een contract te ondertekenen waarin ze zou beloven geen shows meer in Rusland te geven. Maruv ging daarmee niet akkoord.

‘Geen politiek speeltje’

Maruv wees de deal niet af omdat die haar ervan zou weerhouden in Rusland op te treden, schrijft ze op Facebook. Ze had wel problemen met de rest van het contract, die haar naar eigen zeggen zouden verplichten een politieke boodschap uit te dragen. “Ik ben een muzikant, geen speeltje voor in de politieke arena.”

Een verklaring van de Oekraïense omroep op de site van het Songfestival maakt duidelijk waar Maruv het over heeft. Volgens de zender moet de Oekraïense inzending een “culturele ambassadeur” voor het land zijn. De artiest dient “niet alleen zijn muziek ten gehore te brengen, maar ook de standpunten van de Oekraïense gemeenschap”.

Politieke controverse is niet nieuw op het Songfesival. Lees ook: Rusland is boos over Songfestival-lied Oekraïne

Naar eigen zeggen kon de omroep het niet eens worden met Maruv over “de missie van de Oekraïense deelnemer aan het Songfestival”. Dat was niet de enige reden om de zangeres niet af te vaardigen: de zender bespeurde ook “tekenen van politisering” in het selectieproces. Die zouden tweespalt kunnen zaaien in de samenleving, wat “tegen de doelstellingen ingaat” van de omroep.

Wie nu namens Oekraïne gaat zingen in Tel Aviv, is nog niet bekend. Dinsdag begint de publieke omroep onderhandelingen met een andere kandidaat. Wellicht gaat het om een van de verliezers van de voorronde, waaronder acts als Brunettes Shoot Blondes, Kazka en Anna Maria.