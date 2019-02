Nederlander (72) opgepakt voor kindermisbruik in Nepal

Een 72-jarige man uit Amstelveen is vorige week opgepakt bij aankomst op Schiphol omdat hij verdacht wordt van het misbruiken van kinderen. De Nederlandse politie had tips ontvangen van kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes.

De marechaussee heeft later kinderporno op de telefoon van de man gevonden. Bij een huiszoeking nam de politie gegevensdragers in beslag waarop kinder- en dierenporno is gevonden. Hij is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd.

Kindersekstoerisme

Een lokaal team dat kindersekstoerisme onderzoekt in Nepal kwam de man op het spoor, aldus een woordvoerder van Terre des Hommes. “Zij zien veelal westerse mannen die zich verdacht gedragen. Vaak zijn het mannen alleen die ze op straat of in een restaurant met jonge jongens zien”, vertelt hij. Over deze zaak specifiek kon hij geen verdere uitspraken doen.

De afgelopen jaren werden meerdere westerse mannen in Nepal aangehouden en veroordeeld wegens seksueel misbruik van kinderen. “Het komt heel vaak voor, ons team ontdekt frequent westerlingen. Amper twee weken geleden nog werd een Brit opgepakt door de Nepalese politie, vorig jaar waren het twee Fransen en een Nederlandse kinderpsychiater”, somt de woordvoerder op. De 66-jarige kinderpsychiater werd in december in Nepal veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.