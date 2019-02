Nederland onderschept lading wodka met Noord-Korea als mogelijke bestemming

De Nederlandse douane heeft vrijdag in de Rotterdamse haven beslag laten leggen op een scheepscontainer met wodka, die mogelijk bestemd was voor de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Dat bevestigt de douane dinsdagochtend na berichtgeving van het AD.

De container was aan boord van de Nebula, een containerschip van de Chinese rederij Cosco Shipping, en zou vanuit Rusland via Hamburg en de Rotterdamse haven doorgevoerd worden naar China.

De douane vertrouwde de papieren echter niet en vermoedde dat de container, gevuld met drieduizend dozen met ieder tientallen flessen wodka van het Russische merk Stolbovaja, eigenlijk Noord-Korea als eindbestemming zou hebben. Dat zou een schending zijn van internationale sancties die export van onder meer luxegoederen naar dat land, waarvan 41 procent van de bevolking ondervoed is, verbieden.

Vliegtuigromp

De inspectie van de container was lastig omdat deze zich onder een vliegtuigromp bevond, vertelt de douane in het AD. Uiteindelijk besliste minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) donderdag dat de container afgeladen en tegengehouden moest worden. Vrijdagavond stond de container aan wal. Kaag is blij met de onderschepping, zegt ze tegen de krant: “De Veiligheidssraad van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea duidelijke sancties opgelegd en het is belangrijk die te handhaven.”

De douane gaat nu in samenwerking met justitie en het ministerie onderzoeken of de container inderdaad bedoeld was voor Noord-Korea. Hoe lang dat onderzoek in beslag neemt, is onbekend. Kim Jong-un arriveerde dinsdag in Vietnam, waar hij de komende dagen zijn tweede top heeft met de Amerikaanse president Trump.