Minister: verplicht gordels en extra rem op Stint

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft een aantal nieuwe, voorlopige, voorwaarden geformuleerd waar de Stint aan moet voldoen om weer de weg op te mogen. De elektrische bolderkar - en andere “bijzondere bromfietsen”, zoals de overheid ze noemt - moeten onder meer een extra rem hebben.

Alle zitplaatsen aan boord van een Stint moeten bovendien worden voorzien van gordels, en er mogen maximaal nog maar acht passagiers vervoerd worden. Eerder mochten tien passagiers aan boord stappen van een Stint. In de toekomst wil de minister onder meer een rijbewijs verplichten voor bestuurders van bijzondere bromfietsen waarmee passagiers worden vervoerd. Ook wil ze op jaarbasis veiligheids- en risicochecks laten doen bij fabrikanten. Van Nieuwenhuizen: “Deze

nieuwe eisen zijn duidelijker en steviger, waarbij we nog steeds ruimte bieden voor nieuwe, innovatieve voertuigen.”

Onderzoeksinstituut TNO testte uitgebreid de veiligheid van de Stint. Goed remmen bleek een van de vele punten waarop het voertuig faalde.

Oss

De Stint stond ter discussie wegens een dodelijk ongeval in Oss, in september vorig jaar. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven, toen de Stint waarin ze zaten werd geschept op een spoorwegovergang. Achteraf bleken aan de Stint de nodige risico’s te kleven. Volgens TNO, dat de Stint in opdracht van de minister onderzocht, was het voertuig op alle onderzochte punten “onvoldoende veilig”.

De wagentjes waren sinds 2011 toegestaan in Nederland en vielen als bijzondere bromfiets in dezelfde categorie als bijvoorbeeld elektrische steps. Voor voertuigen uit die categorie zijn een helm of rijbewijs tot nu toe niet verplicht.

Definitief

De maatregelen die Van Nieuwenhuizen dinsdag heeft gepresenteerd, zijn tijdelijk van aard. Op korte termijn beginnen gesprekken, ook met de Tweede Kamer, over een definitief “toetsingskader voor bijzondere bromfietsen”. Daarvoor wil ze behalve een rijbewijs mogelijk ook een kentekenplicht opnemen. Er wordt naar gestreefd volgend jaar een definitief kader te hebben.