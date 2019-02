Luchtaanval India op doel in Pakistan

Na een bloedige zelfmoordaanslag op een konvooi van paramilitairen in de betwiste regio Kashmir bijna twee weken geleden, verklaarde de Indiase regering dat zij zou terugslaan. Dinsdagochtend in alle vroegte heeft zij dat gedaan.

Op een uitpuilende persconferentie verkondigde onderminister van Buitenlandse Zaken Vijay Gokhale dat Indiase gevechtsvliegtuigen luchtaanvallen hebben uitgevoerd op Pakistaans grondgebied. Daarbij zou een groot trainingskamp van Jaish-e-Muhammed (JeM), de terreurgroep die de aanslag opeiste, zijn verwoest. Ook zou „een groot aantal militanten” zijn gedood.

De laatste keer dat Indiase gevechtsvliegtuigen de grens overstaken was in 1971, toen geen van beide landen nog over nucleaire wapens beschikte. In een poging om ditmaal oorlogsretoriek uit de weg te gaan en escalatie te voorkomen, benadrukte Gokhale dat het hier ging om een „niet-militaire preventieve aanval, specifiek gericht op een kamp van JeM” in Balakot.

De luchtaanval was „absoluut noodzakelijk”, omdat de terreurgroep een nieuwe reeks zelfmoordaanslagen in India zou voorbereiden. Bij de aanslag van 14 februari kwamen ruim veertig Indiase paramilitairen om. India hield niet alleen JeM hiervoor verantwoordelijk, maar ook Pakistan, dat vrij baan zou geven aan de militanten. Zo is de aanwezigheid van Jaish in Balakot welbekend.

De Indiase luchtaanval vond net over de grens plaats.

Omgevallen bomen

De tactiek van Pakistan lijkt vooralsnog: bagatelliseren. Het Pakistaanse leger plaatste foto’s op Twitter met wat puin en omgevallen bomen . Zie hier de „schade” die de „lading” van Indiase vliegtuigen aanrichtte nadat zij zich „gedwongen haastig moesten terugtrekken”, aldus majoor-generaal Asif Ghafoor. Volgens hem waren er geen slachtoffers.

Die reactie klinkt bekend. Nadat militanten in 2016 een Indiase legerbasis in Kashmir aanvielen ontstond een welles-nietesdiscussie. Volgens de Indiase versie voerden commando’s daarop precisieaanvallen uit voorbij de bestandslijn. Pakistan ontkent dat dit is gebeurd.

Na de aanslag eerder deze maand was het dan ook niet de vraag of India zou reageren, maar vooral hoe ver het zou durven gaan. Premier Modi kwam in 2014 aan de macht mede met de belofte dat hij hard zou optreden tegen terrorisme én Pakistan. In mei gaat het land opnieuw naar de stembus.

Deskundigen buitelden de afgelopen week over elkaar met wat zij zagen als opties voor militair ingrijpen. Veelal was de conclusie: te riskant, een escalatie tussen de inmiddels twee nucleaire machten is immers al snel onvermijdelijk. „Een schending van Pakistans luchtruim en een aanval op Pakistans grondgebied gaat nog veel verder dan wat velen voor ogen hadden”, zegt defensieanalist Ankit Panda.

De komende 24 uur worden volgens hem cruciaal. „Alles hangt er vanaf welke spin beide landen hieraan gaan geven”, zegt Panda.