Kim Jong-un aangekomen in Vietnam voor top

Kim Jong-un is gearriveerd in Vietnam voor zijn tweede ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Na een treinreis van meer dan 4.000 kilometer vanuit Pyongyang, dwars door China, bereikte de Noord-Koreaanse leider dinsdag de Vietnamese grensplaats Dong Dang. Kim werd ontvangen door een erewacht en burgers met Vietnamese en Noord-Koreaanse vlaggetjes, waarna hij in een gepantserde limousine stapte. Die bracht hem naar Hanoi, waar de top woensdag en donderdag plaatsvindt.

President Trump is nog onderweg naar Hanoi. Hij vliegt vanuit Washington DC rechtstreeks naar de Vietnamese hoofdstad, waar hij volgens persbureau AP dinsdagavond zal aankomen.

Inmiddels is meer duidelijk over het programma van de ontmoeting tussen de twee leiders. Woensdagavond treffen Trump en Kim elkaar volgens het Witte Huis voor een kort gesprek onder vier ogen. Daarna gaan de mannen dineren, elk vergezeld door een tolk en twee gasten. Het Witte Huis heeft gezegd dat het in Trumps geval zal gaan om minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en stafchef Mick Mulvaney. Op donderdag komen de Amerikaan en de Noord-Koreaan opnieuw bij elkaar.

Het wordt de tweede keer dat Trump en Kim elkaar in levenden lijve ontmoeten. Vorig jaar juni vond in Singapore hun historische eerste ontmoeting plaats. Die volgde op een periode van onverwachte dooi in de relatie tussen de VS en Noord-Korea, die elkaar een paar maanden eerder nog met oorlogszuchtige taal hadden bestookt.

Denuclearisatie

Net als in Singapore zijn de doelen van beide leiders duidelijk: Trump hoopt Kim over te halen tot ontmanteling van zijn kernwapenarsenaal, terwijl Kim op zijn beurt uit is op verlichting van de internationale sancties tegen zijn regime. “Wij willen denuclearisatie, en ik denk dat zijn land dan een hoop records zal verbreken op het gebied van een snel groeiende economie”, vatte Trump het maandag volgens AP samen.

In Singapore beloofde Kim te denucleariseren. Hij stopte met het testen van kernwapens en ontmantelde een paar testlocaties. Deskundigen betwijfelen echter of Kim zijn kernraketten ook echt zal afdanken. De wapens vormen een essentieel onderdeel van de nationale ideologie en een cruciale verdedigingslinie voor het Noord-Koreaanse regime. Trump leek zich zondag bewust van de skepsis over Kims beloftes: “Ik heb geen haast”, zei hij. “Zolang hij geen tests meer uitvoert, ben ik blij.”