Kardinaal Pell veroordeeld wegens kindermisbruik

De Australische kardinaal George Pell is door een jury in Melbourne veroordeeld wegens misbruik van twee 13-jarige misdienaren in 1996. Dat meldt persbureau AP.

De 77-jarige Pell, een invloedrijke adviseur van Paus Franciscus die diende als minister van Financiën van het Vaticaan, is de hoogste geestelijke in de Katholieke Kerk die schuldig is bevonden aan seksueel misbruik - een klap voor de kerk, die kampt met een reeks schandalen rond seksueel misbruik.

Pell, die zegt onschuldig te zijn, is door een jury van twaalf personen unaniem veroordeeld voor misbruik van de minderjarige jongens na afloop van een mis in Melbourne, toen hij aartsbisschop was. Hij is ook schuldig bevonden aan aanranding van een van de jongens, een maand later.

Lees ook: Paus belooft strijd op alle fronten tegen misbruik

Het vonnis werd in december bereikt, maar kon pas dinsdag openbaar worden gemaakt omdat een einde kwam aan een publicatieverbod. Dat publicatieverbod liep af naar aanleiding van een besluit van aanklagers om geen tweede proces tegen Pell te beginnen wegens beschuldigingen van misbruik.

Pell, die in 2017 zijn functie heeft neergelegd, kan maximaal vijftig jaar celstraf krijgen. Woensdag begint een hoorzitting voor de strafbepaling. Zijn advocaat heeft aangegeven dat hij tegen het vonnis in beroep gaat.

Pell is de hoogste katholieke geestelijke die is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De Australiër, die als kardinaal heeft meebeslist over pausbenoemingen, is in december uit de Raad van Kardinalen gezet.

De bekendmaking van het vonnis volgt op een historische driedaagse conferentie in Rome onder leiding van Paus Franciscus over het voorkomen van seksueel misbruik door priesters en de bescherming van kinderen.