India bombardeert Pakistan om dodelijke aanslag Kashmir

De Indiase luchtmacht heeft dinsdag een bombardement uitgevoerd in het Pakistaanse deel van de betwiste regio Kashmir. Volgens India was het doelwit een trainingskamp van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor een bloedige aanslag op Indiase militairen eerder deze maand. Dat meldt persbureau AP.

Hoeveel slachtoffers er bij de luchtaanval zijn gevallen, is nog niet duidelijk. India beweert dat er “een zeer groot aantal” leden van terreurgroep Jaish-e-Mohammed is omgekomen. Het zou om zowel gewone strijders gaan als om trainers en commandanten.

Pakistan bevestigt dat er een luchtaanval is geweest, maar ontkent dat die slachtoffers heeft gemaakt. Volgens de Pakistaanse generaal Asif Ghafoor hebben de Indiase vliegtuigen hun bommen haastig afgeworpen terwijl ze door Pakistaanse straaljagers werden verjaagd. De bommen zouden geen schade hebben aangericht.

Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 26 februari 2019

Bijna twee weken geleden kostte een zelfmoordaanslag in het Indiase gedeelte van Kashmir het leven aan veertig Indiase militairen. De terreurdaad werd opgeëist door Jaish-e-Mohammed, een vanuit Pakistan opererende jihadistische groep die het Indiase deel van Kashmir bij Pakistan wil voegen. Het was de grootste aanslag sinds de Indiase regio in 1989 met een radicaal-islamitische opstand te maken kreeg.

Spanningen

De spanningen tussen de kernmachten India en Pakistan zijn in de nasleep van de aanslag opgelopen. India beschuldigt het buurland ervan dat het de jihadistische guerillastrijders bewapent en opleidt. Pakistan, waar Jaish-e-Mohammed officieel verboden is, ontkent dat.

In Kashmir is het al onrustig sinds Pakistan in 1947 onafhankelijk werd van India. Beide landen maken aanspraak op de regio. Ze vochten meerdere oorlogen uit met Kashmir als inzet, voor het laatst in 1999. Daarna kwam het nog geregeld tot schermutselingen tussen Indiase en Pakistaanse militairen in het grensgebied.