Hof in Willemstad verklaart Curaçaose InselAir failliet

Het gerechtshof in Willemstad heeft het Curaçaose InselAir dinsdag in een hoger beroep failliet verklaard. Het hof keurde het schuldeisersakkoord van het bedrijf niet goed, schrijft persbureau ANP. InselAir is voor een groot deel verantwoordelijk voor regionale vluchten tussen Curaçao, Aruba en Bonaire.

Maandag stopte de luchtvaartmaatschappij na twaalf jaar definitief met vliegen. Het bedrijf kampt al langere tijd met onder meer financiële problemen. Het heeft een schuld van meer dan 165 miljoen Antilliaanse gulden (zo’n 80 miljoen euro) uitstaan.

Het afgelopen jaar was sprake van een mogelijke overname door interCaribbean, een luchtvaartmaatschappij gevestigd op de Turks- en Caicoseilanden. De rechtbank op Curaçao gaf interCaribbean meerdere malen de kans om een bankgarantie aan te leveren. Vandaag oordeelde het hof dat interCaribbean geen zekerheid kon geven over het schuldeisersakkoord omdat investeerder TilgentCapital Trust zich heeft teruggetrokken uit dit akkoord.

Veiligheidsproblemen

In 2017 ontving het bedrijf ruim 16 miljoen euro aan overheidssteun waardoor het voor 51 procent in handen kwam van de Curaçaose overheid. Ook kon het bedrijf rekeningen vanuit Venezuela, een van de bestemmingen, niet innen.

Daarnaast speelden er problemen met de veiligheidsvoorschriften. Er waren veel technische problemen met de vliegtuigen met veel vertragingen tot gevolg. Twee jaar geleden verbood het Kabinet rijksambtenaren nog te vliegen met InselAir voor dienstreizen uit veiligheidsoverwegingen.

De luchtvaartmaatschappij was sinds 2006 operationeel en had Hato Airport als thuisbasis. Vier jaar geleden vlogen nog ruim twee miljoen passagiers per jaar met de Curaçaose luchtvaartmaatschappij naar meer dan twintig bestemmingen.