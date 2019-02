Forse stijging slachtoffers door arbeidsongevallen

Het aantal werknemers dat betrokken is bij ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen vijf jaar hard gestegen. Vorig jaar waren er in Nederland 4.318 slachtoffers van ongevallen op het werk, een stijging van 27 procent ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit cijfers die Inspectie SZW dinsdag naar buiten bracht .

Het aantal doden door werkongevallen steeg in een jaar tijd eveneens fors: van 54 naar 71. Desondanks is het aantal doden door arbeidsongevallen stabiel te noemen: het schommelt al jaren tussen de 50 en 70.

Opvallend is dat Inspecteur-generaal Marc Kuipers in een persbericht van de Inspectie een link legt tussen het gestegen aantal slachtoffers en de economie. „We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken.”

Zijn woordvoerder voegt daar desgevraagd aan toe dat Kuijpers doelt op werkdruk. „Als je onder druk aan het werk bent en snel iets moet afronden, gebeuren er meer ongevallen.” De woordvoerder stelt daarnaast dat ook de groei van de economie meespeelt in de stijging van het slachtofferaantal. „De economie is aangetrokken, er zijn meer mensen aan het werk.”

Kleine bedrijven

Volgens de Inspectie komen ongelukken tijdens het werk relatief veel voor bij kleine bedrijven, met minder dan 10 man personeel. Per honderdduizend werknemers van dergelijke kleine bedrijven waren vorig jaar gemiddeld 67 personen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven ging het om respectievelijk 46 en elf personen. Ook ziet de inspectie dat jongeren tussen 15 en 24 jaar relatief vaak betrokken zijn bij arbeidsongevallen.

Van de 71 dodelijke slachtoffers in 2018, vielen de meeste in de bouw (20). Ook in de sectoren vervoer en opslag en handel en industrie vielen relatief veel slachtoffers. Aanrijdingen, vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door een machine en geraakt worden door vallende objecten zijn de meest voorkomende ongelukken.

Kuijpers roept bedrijven op meer werk te maken van veilig werken. „Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.” De Arbeidsinspectie stelt extra personeel te gaan werven om toezicht te houden.