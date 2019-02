Facebook schrapt pagina’s van Britse activist Tommy Robinson

De Facebook- en Instagrampagina van de bekende Britse rechts-radicale activist Tommy Robinson zijn dinsdag verwijderd. Robinson schond met zijn berichten meerdere keren de huisregels, schrijft Facebook dinsdag.

Volgens Facebook, dat in 2012 Instagram overnam, gebruikte Robinson “dehumaniserende taal” en riep hij op tot geweld tegen moslims. Daarnaast overtrad hij regels rond “georganiseerde haat”. Robinsons persoonlijke pagina op Facebook had bijna 1 miljoen volgers. Op Instagram had hij ruim 160.000 volgers.

“Het is geen beslissing die wij eenvoudig nemen”, schrijft Facebook. “Maar voor individuen en organisaties die anderen aanvallen op basis van wie zij zijn, bestaat geen plek op Facebook en Instagram.”

Eerder gewaarschuwd

Robinson, een van de oprichters van de rechts-extremistische English Defence League (EDL), was in het verleden al gewaarschuwd door Facebook schrijft de Britse krant The Guardian. Robinson riep in eerdere berichten onder meer op om volgers van de Koran te onthoofden en te terroriseren, schrijft de krant.

De YouTube-account van Robinson, waar hij bijna 300.000 volgers heeft, is nog actief. Robinson vreest dat zijn account op het videoplatform van Google ook zal sneuvelen, schrijft hij op zijn website. “Ze hebben het eerder geprobeerd en het zal niet lang duren voordat ze me helemaal van hun platforms verwijderen en aandringen op mijn uitschakeling.” Robinson zegt tegen persbureau AP dat hij geen regels geschonden heeft, en dat “mensen zich zullen verbazen over deze censuur”.

Twitter kwam eerder in actie tegen Robinson. Het verwijderde in maart diens profiel wegens “hatelijk gedrag”. Robinson werd in mei veroordeeld voor het filmen van zedenverdachten bij een rechtbank in Leeds, maar kwam later op borgtocht vrij. PVV-leider Geert Wilders liep in juni mee in een demonstratie waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van Robinson. De PVV stelde er destijds Kamervragen over.