Dochter woordvoerder Poetin loopt stage bij europarlementariër

Het Europees Parlement in Brussel. Foto Francisco Seco/AP

De dochter van Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, loopt stage bij het Europees Parlement. Elizaveta Peskova (21) werkt sinds november voor de Franse rechts-nationalistische europarlementariër Aymeric Chauprade, die haar aanstelling dinsdag verdedigde.

Peskova’s aanstelling is opmerkelijk omdat haar vader een van de grootste vertrouwelingen van Poetin is. Peskov is al bijna twintig jaar diens persvertegenwoordiger. De Russische leider en de EU liggen de afgelopen jaren met elkaar overhoop over verschillende onderwerpen, zoals de Russische annexatie van de Krim. Binnen de EU bestaat ook vrees voor Russische bemoeienis bij de Europese verkiezingen in mei.

Verschillende europarlementariërs hebben hun zorgen over de stage uitgesproken tegen nieuwssite Radio Free Europe, dat maandag als eerste over de betrekking van Peskova schreef. Ze zien de stage als veiligheidsrisico: Chauprade is onder meer lid van een parlementsdelegatie die gaat over de relatie tussen de EU en Rusland. Ook neemt hij zitting in de buitenlandcommissie en een commissie voor veiligheid en defensie.

Russofobie

Volgens Chauprade is de angst ongegrond. “Het Europees Parlement heeft de stageovereenkomst goedgekeurd, en alle procedures zijn gevolgd”, aldus de europarlementariër. Haar werk focust zich volgens Chauprade niet alleen op Rusland, maar ook op EU-betrekkingen met onder meer Senegal en Marokko. De kritiek noemde hij “samenzweerderige Russofobie”. Chauprade zei bovendien dat stagiairs geen toegang hebben tot gevoelige informatie, wat een woordvoerder van het Europees Parlement later aan persbureau AFP bevestigde.

Ook Peskova’s vader heeft inmiddels gereageerd op de ophef rond zijn dochter. Kremlinwoordvoerder Peskov liet volgens AFP weten dat Elizaveta’s stageplek wat hem betreft een “normale gang van zaken” is. “Ze is een gewone student”, zei Peskov. “Dit heeft niets te maken met mijn baan.”

Peskova studeert rechten in Frankrijk. Haar stage loopt nog tot eind april. Ze verdient even veel als andere stagiairs in Brussel: 1.000 euro.