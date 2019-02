Toen acteur Christian Bale (45) in april 2017 tekende voor Vice , schoor hij zich kaal, bleekte zijn wenkbrauwen en kwam in een paar maanden 18 kilo aan. Zo werd hij Dick Cheney; nu is hij terug op streefgewicht. Zoveel zelfdiscipline en toewijding aan je rol verdient Hollywoods respect. En Oscars.

Het grote voorbeeld blijft Robert De Niro, die voor Raging Bull (1979) als bokser Jake LaMotta 27 kilo aankwam: eerst spieren, daarna vet. Het maakte school: zo verloor Tom Hanks 23 kilo voor Cast Away, trainde Tom Hardy 19 kilo spiermassa voor Bronson en kweekte Vincent D’Onofrio 32 kilo vet voor Full Metal Jacket.

Christian Bale volgde een dieet van koffie en appels om de anorectische, paranoïde Trevor te kunnen spelen in ‘The Machinist’.

Christian Bale is de ultieme gewichtsartiest. Als zakenbankier/seriemoordenaar Patrick Bateman in American Psycho (2000) trainde hij voor het eerst zijn ‘Olympische lichaam’, dat goed van pas kwam in actiefilms als Reign of Fire en Equilibrium. Als anorectische, paranoïde bankwerker Trevor in The Machinist (2004) verloor Bale 27 kilo op een dieet van koffie en appels. Moest hij in de film eten, dan spuugde hij dat direct weer uit. Eén hap en weg zijn je holle wangen, aldus Bale indertijd. Hij voelde zich opvallend sereen als wandelend skelet. „Je verspilt geen greintje energie.”

Een jaar later moest Bale stevig opbulken voor Batman Begins (2005): een eiwitrijk dieet plus extreem gewichtheffen bezorgden hem 45 kilo spiermassa. Achteraf vond Bale dat onverantwoord; toch slankte hij opnieuw 14 kilo af als crackverslaafde ex-bokser Dicky Eklund in The Fighter (2010, Oscar beste bijrol), en kweekte hij als zwendelaar Irving Rosenfeld in American Hustle (2013) 20 kilo vet.

Bale volgt geen dieet om dik te worden, maar schrokt er gewoon op los, zegt hij in Beverly Hills: fast food, ijs, taarten. „Aankomen bevalt me beter dan afslanken. Maar bij Dick Cheney ging het me ook om zijn nek, daar heb ik flink op spieren getraind. Cheneys oren staan bijna op dezelfde hoogte als zijn schouders, ik wilde gewicht in mijn nek voelen.” Cheneys pens laat Bale in Vice soms wat koket uitpuilen. Een echte dikzak zou zo’n buik eerder maskeren.

Werkelijk nodig is het allemaal niet meer, erkent Bale. Cheneys onderkinnen zijn deels van latex. Tijdens Vice ontdekte hij in make-up – elke dag zo’n vier uur – dat ‘fat suits’ en gezichtprotheses nu bijna perfect ogen. „Maar geloof me maar niet als ik zeg dat dit mijn laatste keer was. Dat zeg ik altijd. Ik heb lichamelijkheid nodig om me in iemand te verplaatsen.”