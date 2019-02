Celstraf voor tbs-medewerker die scholiere prostitueerde

De rechtbank in Zwolle heeft dinsdagmiddag de 49-jarige Andries B., medewerker van tbs-kliniek Boschoord in Drenthe, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar, omdat hij een minderjarige scholiere prostitueerde, seks met haar had en naaktfoto’s van haar maakte en verspreidde. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar gevangenisstraf geëist.

De zaak kwam afgelopen zomer aan het rollen toen B. een onbekende man op een parkeerplaats langs de snelweg in Drenthe aanbood om seks te hebben met het meisje voor geld. De man noteerde het nummerbord van de auto van B. en belde de politie. B. werd diezelfde avond, rond twaalven, voor zijn woning aangehouden. Het meisje zat in zijn auto.

B. had het meisje via een datingsite leren kennen. Hij werd verliefd op haar en liet zich, zo zei hij, steeds verder meeslepen in haar voorstellen. Eerst hadden ze seks. Later volgden seksdates met andere mannen. En toen het meisje voorstelde om een keer een betaalde seksafspraak te hebben, zag B. daar het kwaad niet van in.

Heet hangijzer in deze zaak: werd het meisje uitgebuit en is er sprake van mensenhandel? Volgens de advocaat van het meisje zelf niet: ze deed alles uit vrije wil en zag zichzelf bovendien niet als een slachtoffer. Sterker: ze had een leuke tijd en wenste B. het beste. De rechtbank ging in die lezing niet mee.

Dat het meisje uit vrije wil handelde doet er niet toe, oordeelde de rechtbank dinsdag. Het prostitueren van een zestienjarige is „een dermate grote inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid”, volgens het vonnis, „dat dit een situatie van uitbuiting oplevert”. Dat het meisje het zelf niet als uitbuiting ziet, oordelen de rechters, „speelt geen rol gelet op de noodzaak tot bescherming van de minderjarigen.”

De rechters nemen het B. kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van een zeer „kwetsbaar” meisje met een „belast” verleden (ze was al eerder slachtoffer in een ontuchtzaak) en dat hij geen oog heeft gehad voor haar belangen. „Juist vanwege het grote leeftijdsverschil en bovendien zijn werk als sociotherapeut in een tbs-kliniek” had B. beter moeten weten, volgens de rechters.