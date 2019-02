Build that paywall

Hoe kom ik langs de betaalmuur van The New York Times? Hoe kan ik gratis artikelen lezen van The Wall Street Journal? Wat is Unpaywall?

In zijn nieuwe rapport over de trends in de nieuwsindustrie van 2019 noemt Nic Newman van het Reuters Institute for the Study of Journalism drie populaire zoekvragen aan Google. Blijkbaar zoeken internetgebruikers manieren om betaalde kopij van populaire nieuwssites gratis te lezen. Unpaywall is software, een browser-plugin, om ‘betaalmuren’ te omzeilen.

Paywalls, betaalde kopij en digitale abonnementen vormen een belangrijke ontwikkeling in de (online)journalistiek. Het is een van de trends in het overzicht dat het Reuters-instituut van de Universiteit van Oxford jaarlijks publiceert.

Voor Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2019 ondervroeg Newman, die zelf lang bij de Britse omroep BBC werkte , tweehonderd hoofdredacteuren, uitgevers en managers van nieuwsorganisaties in 29 landen, waaronder Nederland, Duitsland en de VS. Hun antwoorden tonen de plannen van de verschillende media voor het komend jaar. Hun investeringen ook, in digitale abonnementen dus, maar ook in audio (bijvoorbeeld dagelijkse podcasts) en kunstmatige intelligentie. Bovendien laten ze zien wat nieuwsconsumenten kunnen verwachten in 2019. Zes belangrijke trends voor de makers en de consumenten van nieuws in 2019, volgens het Reuters Institute.