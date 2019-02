Breed Duits front tegen eurosceptische partijen

Om het hoofd te bieden aan eurosceptische partijen bij de Europese verkiezingen, eind mei, roepen Duitse vakbonden, werkgevers, milieu-, consumenten- en jongerenorganisaties op tot „een bundeling van de pro-Europese krachten”.

In een gezamenlijke verklaring, die is opgesteld op initiatief van de Europese Beweging Duitsland (EBD), pleiten ze voor een felle verkiezingsstrijd. „Tegen nationalistische, autoritaire en antidemocratische stromingen en krachten zullen we ons actief teweer stellen”, staat in het stuk.

Welke partijen in Duitsland, of andere Europese landen, daarmee precies bedoeld worden vermeldt de verklaring niet. „Maar tot de pro-Europese partijen rekenen we alle Duitse partijen, behalve die partijen die geen lid zijn van de Europese Beweging Duitsland: de AfD en Die Linke”, zegt de secretaris-generaal van de EBD, Bernd Hüttemann, in een telefonische toelichting.

Lees ook Luuk van Middelaar overlawaai in het Europees Parlement

Confrontatie tussen opvattingen

Gevraagd of een dergelijk breed verbond tegen populistische partijen die partijen niet juist in de kaart speelt, door de confrontatie met hen tot inzet van de verkiezingen te maken, antwoordt Hüttemann afwijzend. „Wij zijn voor pluriformiteit en een confrontatie tussen verschillende opvattingen in het Europees Parlement. Maar wie zegt: alleen wij spreken namens het volk, is tegen zulk pluralisme en dat is gevaarlijk.”

In hun verklaring roepen de organisaties de publieke en commerciële omroepen op om tv-debatten te organiseren tussen de topkandidaten die dingen naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. De Duitser Manfred Weber (CSU) is topkandidaat voor de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), de Nederlander Frans Timmermans voor de sociaaldemocratische PES. „Wat vanzelf spreekt bij Bondsdagverkiezingen, moet ook mogelijk zijn in de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement.”

Kritisch is de verklaring over de manier waarop de Europese Raad besluiten neemt. Dat zou veel transparanter moeten.

„De regeringen die in de raad zijn vertegenwoordigd hebben een grote verantwoordelijkheid om de Europese politiek vorm te geven. Ze moeten niet ‘de EU’ aansprakelijk stellen voor fouten waarvoor ze zelf medeverantwoordelijk zijn.”