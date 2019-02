Basic-Fit en pilateslessen als zorgkosten

Hij is door een arbeidsongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Zijn partner lijdt aan een gewrichtsontstekingsaandoening. Bij zijn belastingaangifte over 2014 claimt de man een persoonsgebonden aftrek van ruim 4.000 euro. De fiscus accepteert de aftrek voor levensonderhoud van kinderen deels wel, maar stelt dat de ingediende specifieke zorgkosten niet aftrekbaar zijn.

De zaak komt bij de rechter. Daar draait het met name over de ingediende zorgkosten, die onder meer bestaan uit een abonnement op Basic-Fit en pilateslessen. Volgens de man mogen deze kosten afgetrokken worden wegens genees- en heelkundige hulp. Sporten bij Basic-Fit helpt de man bij zijn revalidatie, de pilateslessen helpen zijn partner bij haar aandoening. Nee zegt de fiscus, deze kosten „komen niet voor aftrek in aanmerking omdat geen sprake is van een behandeling op voorschrift of onder begeleiding van een arts of paramedicus”.

De rechter gaat mee met de redenering van de Belastingdienst: niet is gebleken dat de activiteiten bij Basic-Fit en de pilateslessen onder begeleiding of behandeling van een arts of een paramedicus zijn uitgevoerd. Door het vervallen van deze kosten komen de totaal gemaakte zorgkosten onder de aftrekdrempel. Het beroep van de man tegen de Belastingdienst is ongegrond.