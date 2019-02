Arbitragecommissie KNVB houdt handen af van verplaatsing Ajax-PEC

De Eredivisiewedstrijd Ajax - PEC Zwolle wordt hoogstwaarschijnlijk gespeeld op 13 maart. De Overijsselse club had het verplaatsen van de wedstrijd van 2 naar 13 maart aangevochten, maar ving dinsdag bot bij de arbitragecommissie van de KNVB. De bond besloot onlangs de speeldatum te verzetten zodat Ajax zich, “in het belang van het Nederlandse voetbal”, optimaal kan voorbereiden op de uitwedstrijd tegen Real Madrid volgende week.

Het eredivisieprogramma is gewijzigd om Ajax rust te geven voor Real-uit. PEC Zwolle voelt zich benadeeld. Maar waarom is PSV kwaad?

De arbitragecommissie acht zich echter niet bevoegd een beslissing te nemen, omdat het alleen beslist over conflicten tussen leden van de KNVB onderling. Omdat PEC zijn zaak tegen de KNVB richtte, is daar in dit geschil geen sprake van. Een woordvoerder van PEC Zwolle laat via de KNVB weten dat de club zich beraadt op eventuele verdere stappen. Dat zou alleen nog een gang naar de civiele rechter betekenen. Bij de KNVB zijn geen andere mogelijkheden het besluit aan te vechten.

Volle kalender

Door het verplaatsen van de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, heeft Ajax tijdens de komende speelronde in de Eredivisie vrijaf. PEC Zwolle moet door het besluit juist drie wedstrijden in acht dagen spelen. Op 10 maart spelen de Zwollenaren thuis tegen AZ. Op 13 maart volgt de uitwedstrijd bij Ajax, vier dagen later is er ook nog een wedstrijd tegen Excelsior.

Volgende week woensdag spelen de Amsterdammers hun tweede wedstrijd in de achtste finale van de Champions League, tegen Real Madrid. In de Johan Cruijff Arena wonnen de Spanjaarden met 1-2.