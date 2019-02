Albumoverzicht: rijk album Lucky Fonz III, Rina Mushonga biedt intelligente popparels

●●●●● Lucky Fonz III: Multimens Pop: Na zijn hitsingle ‘Ik heb een Meisje’ (2010) legt Otto Wichers alias Lucky Fonz III zich toe op wat hij zelf ‘buitenstaandersmuziek’ noemt. Zijn derde Nederlandstalige album Multimens is zijn meest avontuurlijke tot nu toe, met inbreng van twaalf verschillende producers die er een lappendeken van uiteenlopende stijlen van gemaakt hebben. De akoestische gitaar moet wijken voor de primitieve elektronica van het naar de klassieke Roland-drumcomputer verwijzende ‘909’ en de knipoog naar early house in ‘Machteloos’ . Elders vechten doodsverlangen en reïncarnatie om voorrang en is de muziek van ‘In Utrecht Wonen Meisjes’ expres onaf. Lucky Fonz rockt in ‘Ruwe Bolster, Blanke Pit’ en zoekt de grenzen van absurdisme in ‘Wanneer Gaan We Zoenen’ . Multimens is een rijk album dat zich niet laat ringeloren door de regels van het singer-songschrijversambacht. Jan Vollaard Tour vanaf 21/3. Zie: luckyfonziii.com Luister dit album op Spotify.

●●●●● Rina Mushonga: In A Galaxy Pop: Londen is goed voor Rina Mushonga. De zangeres met Nederlandse en Zimbabwaanse roots is gewend om de globe over te trekken, maar veel van wat haar muzikaal vormt lijkt ze nu te vinden in haar nieuwe thuis in de Londense wijk Peckham. Daar kwam In A Galaxy tot stand, een opmerkelijk rijk album. Haar diepe stem wordt ondersteund door aanzwellende synthesizers en verwijzingen naar afropop uit de jaren tachtig en artiesten die daar op voortborduurden zoals Paul Simon. Dat geluid, maar dan in een ‘African dancehall club’, zoals ze het zelf treffend omschrijft. Ondanks de uitbundige instrumentatie waarin steeds iets nieuws te ontdekken valt, trekt Mushonga de nummers naar zich toe met haar karakteristieke stem. Er staan intelligente popparels op het album. Bijvoorbeeld ‘Nicisc0’, dat over het anti-racismedebat blijkt te gaan. Op afsluiter ‘Jungles’ klinkt Mushonga als Tracy Chapman op de dansvloer. Leendert van der Valk Luister dit album op Spotify.

●●●●● Lucie Horsch & Academy of Ancient Music: Baroque Journey Klassiek: Zo vanaf de zeventiende eeuw gingen jongelui uit welgestelde families vaak op een Grand Tour door Europa om ervaringen te verzamelen . Op haar nieuwe album Baroque Journey gaat de 19-jarige Nederlandse blokfluitist Lucie Horsch op een soortgelijke reis - alleen dan muzikaal - door de muziek van de zeventiende en achttiende eeuw, de bloeitijd van haar instrument. Haar Vivaldi-album kreeg twee jaar geleden meteen de Edison voor het beste debuut. De zangerige verwondering daarvan heeft ze weten te bewaren. Haar talent is gerijpt, maar heeft niets aan onbevangenheid verloren. De droefenis van Bachs ‘Erbarme dich’ en Purcells ‘Dido’s Lament’ zijn even geloofwaardig als de jeugdige virtuositeit van de ‘Badinerie’. Horsch beheerst de blokfluiten niet alleen in mechanisch opzicht, maar laat ze ook menselijk klinken. Joost Galema Tour: 28/2 Groningen, 1/3 Heerlen, 2/3 Rotterdam, 3/3 Amsterdam. Luister dit album op Spotify.