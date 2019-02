Supporters van Feyenoord lieten in januari 2010 in de Kuip in Rotterdam een spandoek zien tegen het 'uitverbod'. De burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam spraken in 2009 af dat de Klassiekers tot 2014 alleen worden bijgewoond door fans van de thuisclub. Dat is in 2019 nog steeds het geval.

Foto Marco de Swart/ANP