Voor het eerst in jaren een daling van het aantal verhuizingen

Het aantal verhuizingen is voor het eerst in vier jaar licht gedaald. 1,79 miljoen mensen betrokken vorig jaar een andere woning. Dat is 5 procent minder dan in het jaar ervoor, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

De daling is deels te verklaren doordat de herstelfase van de woningmarkt na de crisis grotendeels achter de rug is. Gezinnen die tijdens in de crisisjaren een woning zochten, konden die vaak niet vinden omdat er weinig huizen werden gekocht en verkocht. Vanaf 2013 begonnen er weer meer huizen beschikbaar te komen, waarna gezinnen voor wie er tijdens de crisis geen nieuwe woning was, alsnog konden verhuizen. Het CBS denkt dat het grootste deel van deze gezinnen inmiddels een huis heeft gevonden.

Het CBS ziet meer verklaringen voor het teruglopende aantal verhuizingen. Zo neemt ook de krapte op de woningmarkt toe, waardoor het moeilijker wordt om een ander huis te vinden. Vorig jaar werden minder woningen verkocht dan in 2017. En het aantal Syriërs dat vanuit een asielzoekerscentrum naar een nieuwe woning verhuisd is, is ook gedaald.

Mensen van 20 tot 30 jaar oud verhuizen volgens het CBS “van oudsher” het meest, omdat ze vaak op zichzelf gaan wonen, gaan samenwonen of een koophuis kopen. Wel daalt het aantal verhuizingen in die groep al sinds 2017. De enige groep die in 2018 nog altijd meer verhuisde dan een jaar eerder, is die van de 65-plussers. Over de gehele breedte bekeken verhuisden ook in 2018 nog meer mensen dan in de tien jaar ervoor, 2016 en 2017 buiten beschouwing gelaten.