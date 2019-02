Voetbalcoach krijgt acht maanden cel om ontucht met 12-jarige

Een voetbalcoach uit Spijkenisse is door de militaire kamer van de rechtbank veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor ontucht met een twaalfjarig slachtoffer. De man is oud-militair, maar was nog in dienst tijdens het voorval.

Hij was trainer bij de voetbalclub waar het slachtoffer speelde. Daar leerden zij elkaar kennen, vervolgens hielden ze contact via Instagram en WhatsApp. Volgens de militaire kamer is het niet duidelijk of de man “in juridische zin seksueel bij het slachtoffer is binnengedrongen”. De handelingen hebben volgens de militaire kamer wel een “ontuchtig karakter”.

Bij de straf is rekening gehouden met het feit dat de man geen schuld wilde bekennen. Ook schaadde hij het vertrouwen dat men in hem als voetbalcoach had. Hij krijgt niet alleen een celstraf, maar moet ook een schadevergoeding van duizend euro betalen. De man moet zich melden bij de reclassering en zich na onderzoek mogelijk laten behandelen. Ook geldt er een contactverbod.