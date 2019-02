Vietnam zet Kim-dubbelganger uit, vlak voor de echte aankomt

Een imitator van Kim Jong-un is maandag door de Vietnamese autoriteiten uitgezet, een dag voordat de echte Noord-Koreaanse leider in het land arriveert voor zijn ontmoeting met president Donald Trump. Howard X, de artiestennaam van de uit Hong Kong afkomstige dubbelganger, meldt dat op zijn Facebookpagina.

X trok vrijdag de aandacht door samen met de Canadese Trump-imitator Russel White op straat in Hanoi een nep-topontmoeting te organiseren. De mannen stapten ten overstaan van tientallen fotografen en journalisten samen uit een witte Mercedes, schudden elkaar de hand en praatten met journalisten. Na een interview voor de Vietnamese televisie meldden vijftien politieagenten zich voor een "verplicht gesprek" met de imitators, aldus X.

Bekijk hier het optreden van 'Kim' en 'Trump':

Zondag kreeg X te horen dat hij maandag met het eerste vliegtuig Vietnam zou worden uitgezet. Officieel omdat zijn visum ongeldig was, maar zelf vermoedt hij een andere reden: "Mijn echte misdaad is dat ik eruit zie als de president van Noord-Korea." X noemt de Vietnamese regering op Facebook een dictatuur, die "alle vormen van satire vreest, zelfs zoiets onbenulligs als een imitator". Naar eigen zeggen werd X in Vietnam continu geschaduwd door de autoriteiten.

Echte Kim in de trein

Volgens X mag Trump-dubbelganger White wel in Vietnam blijven, op voorwaarde dat hij zich niet meer in het openbaar vertoont als de Amerikaanse president. De echte Trump arriveert waarschijnlijk dinsdag in Hanoi. Kim Jong-un is ondertussen per trein onderweg vanuit Noord-Korea. Ook hij komt waarschijnlijk dinsdag aan, meldt persbureau AFP.

'Kimitator' X deed al eerder van zich spreken. Zo maakte hij vorig jaar zijn opwachting in Singapore, in aanloop naar de eerste ontmoeting tussen Kim en Trump. Bij aankomst op de luchthaven aldaar werd hij even vastgezet. Op de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeonchang dook X plotseling op bij een vak met Koreaanse cheerleaders.

Howard X in actie op de Olympische Spelen in Pyeongchang: