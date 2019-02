Tienerleed in verrassend volwassen liedjes bij Billie Eilish

Pop Billie Eilish Gehoord: 24/2 TivoliVredenburg, Utrecht. ●●●●●

Met luie stem en heldere uithalen leeft de Amerikaanse zangeres Billie Eilish zich even makkelijk in in een seriemoordenaar (‘Bellyache’) als in een getroebleerde tiener (‘idontwannabeyouanymore’). In het laatste geval helpt het dat ze zelf een tiener is. De nieuwe wereldster Billie Eilish, voor wie afgelopen weekend duizenden jonge fans naar Utrecht kwamen, is nu zeventien. Ze zingt, danst en maakt eigen liedjes sinds haar dertiende.

Eilish is een bijzonder tieneridool: stoer en tegendraads. Ze heeft blauw haar en danst met grote stappen over het podium, in een zwart shirt en korte broek. In haar teksten heeft ze het over de frustraties en emotionele problemen die ze doormaakt. Verrassend genoeg wordt het tienerleed verwerkt in volwassen klinkende liedjes. In nummers als ‘Bury A Friend’ en ‘Lovely’, scheppen Eilish en haar broer Finneas O’Connell (21) samen een dromerige elektronische wereld, met een uitgesproken klank. Een geïsoleerde drumtik mag ruimtelijk kaatsen, terwijl een synthesizer siddert op de achtergrond en akoestische gitaren zachtaardig tokkelen. Eilish’ zwoelslaperige stem vloeit samen met de muziek. Het geheel klinkt gedempt, als in een onderwaterwereld.

Live klonk die wereld ruiger. Op het podium van het uitverkochte TivoliVredenburg, tegen de achtergrond van een levensgrote spin met lichtgevende poten, werd Eilish begeleid door broer Finneas op gitaar en keyboard, en een drummer. De onnadrukkelijke dromerigheid van nummers als ‘Ocean Eyes’, ‘When I’m Older’ en ‘Bury A Friend’ was prachtig.

De drummer maakte sommige liedjes ruiger, zodat ze passen bij Eilish’ dynamische podiumpersoonlijkheid. Al speelt ze geen hiphop, de ster uit Los Angeles is duidelijk door dat genre geïnspireerd , zo bleek uit de hoekige armgebaren en het grijpen in haar kruis. Billie Eilish is een toegankelijk soort ster, die haar – vooral vrouwelijke – fans aanraakt en laat meezingen. Voor de show was het jammer dat de fans vooral stonden te filmen en Eilish’ energie niet deelden.