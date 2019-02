Te koop met bruidsschat: Blokker

Het klinkt te mooi om waar te zijn. Je kunt een bedrijf ‘gratis’ overnemen en de oude eigenaren geven ook nog eens tientallen miljoenen euro’s mee om te investeren. Toch is dit precies het aanbod dat de familie Blokker op tafel heeft gelegd om van de gelijknamige winkelketen af te komen. Waarom? En wat moet er met dat geld gebeuren?

Medio november maakte het 122 jaar oude familiebedrijf-in-crisis (1,6 miljard euro omzet, 4.700 werknemers) bekend een nieuwe eigenaar voor de huishoudwinkels te zoeken. Inmiddels hebben de eerste belangstellenden zich gemeld en zijn de informatiebrochures de deur uit, zeggen zakenbankiers en overname-experts, die met NRC spraken op voorwaarde van anonimiteit.

Volgens De Telegraaf hebben de Blokkers een ‘bruidsschat’ van 250 miljoen euro klaarliggen voor de koper van Blokker Holding, de overkoepelende vennootschap waartoe behalve Blokker ook koopjeswinkel Big Bazar en franchiseformule Marskramer behoren. Een woordvoerder van Blokker stelt dat die som „significant lager” is, maar erkent dat de familie bereid is „een substantieel bedrag” over te maken aan de nieuwe eigenaar.

Zo’n bruidsschat is niet uniek voor bedrijven in nood, wel uitzonderlijk. Dat eigenaren Ab (73) en Els Blokker (71) ervoor kiezen, zegt veel over de zorgelijke staat van de winkelketen. De opkomst van online winkelen en gebrek aan duidelijke identiteit hebben de huishoudwinkels de voorbije jaren diep in de rode cijfers gedrukt.

De keuze voor een verkoop met bruidsschat zegt óók iets over wat er op het spel staat voor de Blokkers: financieel én qua reputatie. Een meer opportunistische aandeelhouder had – vrijwillig of gedwongen door schuldeisers – gekozen voor de route van Intertoys, tot anderhalf jaar geleden onderdeel van het Blokker-concern. Donderdag ging de kwakkelende speelgoedzaak failliet, nadat eerder deze maand uitstel van betaling was aangevraagd.

Mislukken mag niet

Een faillissement van de Blokker-keten is voor de familie onaanvaardbaar. „Ik huiver bij dat woord”, zegt Michiel Witteveen, topman van Blokker Holding. Mislukken van het verkoopproces is dan ook „geen optie.”

De financiële banden tussen het bedrijf en de familie zijn hecht. Zo heeft de overkoepelende Blokker Holding maar één financier: de familie. Tussen het concern en de eigenaren loopt een kredietlijn die mag oplopen tot 485 miljoen euro.

Bovendien zijn Els en Ab Blokker eigenaar van enkele tientallen panden waarin de keten is gevestigd. Daaraan wordt goed verdiend, bleek onlangs uit het jaarverslag van de investeringsmaatschappij van de familie. Zou de keten failliet gaan, dan vallen die huurinkomsten weg.

Zo’n verlies kunnen de Blokkers dragen. Maar de Blokker-winkels hebben meer dan materiële betekenis voor de familie. Niet voor niets was verkoop van de huishoudketen tot voor kort onbespreekbaar. Het Blokker-concern zette zijn overige winkelformules de afgelopen jaren stuk voor stuk in de etalage, maar aan de keten die de familienaam droeg, de trots van de in 2011 overleden voorman Jaap Blokker, wilden Ab en Els Blokker lang vasthouden. Zo lang zelfs dat het concern nu onverkoopbaar is zonder bruidsschat mee te geven.

Die bruidsschat is – behalve nodig om belangstelling te wekken – voor de familie een manier om te zorgen dat „hun personeel goed terechtkomt”, zegt topman Witteveen desgevraagd. „Daar heeft men wat voor over”.

Dat betekent ook dat de familie voorwaarden stelt aan de besteding van het geld en het bedrag gefaseerd zal uitkeren. Bovendien is het gebruikelijk dat de verkoper in ruil voor de bruidsschat eist dat de nieuwe eigenaar eigen geld in het bedrijf steekt, zegt een overname-expert. „Dat vergroot de kans dat er keihard voor wordt gevochten om het bedrijf weer een succes te maken.”

Bij Blokker wordt over dergelijke voorwaarden nu onderhandeld, stelt Witteveen. Want: „Het is een bedrijf met een heritage van 122 jaar. Daar ga je met heel veel respect mee om.”

Een mislukking van de verkoop is geen optie voor de familie Blokker

Wat de familie precies van een nieuwe eigenaar eist, wil de topman niet zeggen. Wel is het zo dat de familie bereid is een grotere bruidsschat mee te geven naarmate een koper meer belooft. Harde eisen over werkgelegenheid en de toekomst van de ongeveer 550 Blokker-winkels in Nederland en België liggen echter niet voor de hand. Daarvoor is de onderhandelingspositie van de Blokkers te zwak en zijn de problemen bij de winkelketen te groot.

Bovendien zijn de namen die rondzingen als mogelijke kopers zonder uitzondering die van zogenoemde turnaround-specialisten: investeringsmaatschappijen die gewend zijn hard te saneren, zoals Nimbus, H2, Waterland, Aurelius en Optcapita.

Vijf kandidaten

Vraag die overblijft: wat gebeurt er met de schuld die het Blokker-concern heeft bij de familie? Hoe groot die is, is niet bekend. Witteveen wil alleen kwijt dat het niet om de maximale 485 miljoen gaat die de Blokkers het bedrijf ter beschikking hebben gesteld. „Absoluut niet zelfs. We gaan heel zuinig om met de centjes van de familie.”

Welk bedrag het ook is, bij verkoop wordt de schuld weggestreept, verwachten fusie- en overnamespecialisten. Zo begint het Blokker-concern met een schone lei. Bovendien heeft het weinig zin om investeringsgeld mee te geven, terwijl een miljoenenschuld blijft staan. Topman Witteveen wil alleen zeggen dat zo’n scenario inderdaad „redelijk onlogisch” klinkt.

Op dit moment bevindt de verkoop zich volgens de topman nog in een verkennende fase. Het streven is volgens Witteveen in elk geval voor de zomer een akkoord te bereiken. De aanvankelijke lijst met twaalf geïnteresseerden is inmiddels teruggebracht tot vijf „serieuze” kandidaten, zegt hij. Het lijkt veel, maar een zakenbankier ziet dat anders. „Met zo’n aanbod zou je verwachten dat kopers staan te dringen.”