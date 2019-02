Talk Talk-zanger Mark Hollis (64) overleden

De Britse zanger en componist Mark Hollis, mede-oprichter van de band Talk Talk, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie en Tim Pope, regisseur van veel videoclips van Talk Talk, maandagavond bekendgemaakt via sociale media.

Hollis groeide als medeoprichter, zanger en voornaamste tekstschrijver van Talk Talk uit tot cultheld in de jaren tachtig. De groep scoorde in 1984 een grote hit met het nummer Such a shame. Ook bekend zijn It’s my life en Living in Another World. Het album The Colour of Spring (1986) stond in Nederland enige tijd op nummer 1.

NRC-recensent Ron Rijghard schreef in 2012 over Hollis dat hij eind jaren tachtig uitgroeide tot “een cultheld nadat hij en zijn band een drastische ommezwaai hadden gemaakt”. “Van een synthesizerband, met gesoigneerde pophits als Such a shame en Life’s what you make it, werd Talk Talk een melancholiek, akoestisch combo.”

Lees ook: Mark Hollis laat van zich horen

Debussy en Bartók waren zijn inspiratiebronnen, verklaarde Hollis over die ommezwaai. Pianoakkoorden domineerden dan ook in zijn latere werk. Na verschijning van het album Spirit of Eden (1988) van Talk Talk spande platenmaatschappij EMI een rechtszaak aan tegen de band voor het maken van obscure muziek. Inmiddels wordt het album gezien als voorloper op de postrock van Radiohead. In de jaren daarna maakte Talk Talk nog het album Laughing Stock, voordat de groep in 1992 uit elkaar viel. In totaal maakte de band vijf studioalbums en een live-album.

In 1998 maakte Hollis ook nog een soloalbum dat zijn eigen naam droeg. Daarna trok hij zich geheel terug uit de muziekwereld en liet hij nauwelijks nog iets van zich horen.