Rutte: 'We gaan slaapwandelend af op een No Deal'

Het lijkt een chaotische Brexitweek te worden. Terwijl premier Theresa May haar bezoek aan een top tussen de EU en de Arabische wereld afsluit, probeert zij tevens verdere concessies van Europa los te krijgen over de Ierse backstop. Tegelijkertijd werd afgelopen weekend bekend dat May een stemming over Brexit die voor woensdag op de agenda stond, verder uitstelt. Die beslissing kwam haar maandag in Egypte weer op kritiek te staan. "We gaan slaapwandelend af op een No Deal-scenario", reageerde premier Mark Rutte.

"Het is onacceptabel en je beste vrienden moeten je waarschuwen. Word wakker. Dit is echt. Kom tot een conclusie en maak de deal rond", aldus Rutte volgens de BBC. Of het May lukt om bij haar Europese ambtsgenoten daadwerkelijk nieuwe toezeggingen te krijgen over de backstop, is maar de vraag. Zulke concessies zijn echter wel nodig, wil het Lagerhuis met de deal van May akkoord gaan. Volgens de BBC is Rutte vooralsnog "niet optimistisch" over Mays nieuwe onderhandelingspogingen.

Maandag had May behalve met Rutte ook contact met EU-president Juncker, die de ontmoeting "goed en constructief" noemde. Wat precies werd besproken, is onduidelijk. Mogelijk is het eventuele uitstel van de Brexit (nu nog 29 maart) ter sprake gekomen. Maandagochtend berichtte de Britse krant The Telegraph namelijk dat May overweegt de Brexit uit te stellen, als haar deal in maart weer door het parlement wordt weggestemd. Downing Street bevestigde later op de ochtend dat de regering inderdaad vervolgscenario's verkent.

Ook sprak May in Egypte met Angela Merkel. Een woordvoerder van de premier bevestigde dat de twee over een eventueel uitstel van de Brexit hebben gesproken, maar dat dit niet op verzoek van May gebeurde.

Wat betreft de EU is twee maanden uitstel niet genoeg, zo bericht financieel persbureau Bloomberg. Als het inderdaad tot uitstel komt, zou Brexit pas in 2021 moeten plaatsvinden. Later op maandag staat nog een persconferentie van May gepland. Volgens Bloomberg zou voor woensdag al een stemming in het Lagerhuis gepland zijn over uitstel.