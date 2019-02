PostNL wil Sandd overnemen voor 130 miljoen euro

PostNL wil voor 130 miljoen euro concurrent Sandd volledig overnemen. De postbedrijven zijn het eens geworden over de overname en doen maandag melding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zo hebben zij aangekondigd. Als die niet akkoord gaat, vestigen de bedrijven hun hoop op de politiek. Hoewel er na een fusie nog maar één postnetwerk resteert, zien zij door de slinkende markt namelijk geen alternatieven.

“Vanwege de alsmaar afnemende postvolumes in Nederland door digitalisering moeten we realistisch blijven”, zegt Sandd-directeur Ronald van de Laar maandag in een statement. “Er is geen andere manier om de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden.” Ook voor PostNL is de overname belangrijk, stelt Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van het bedrijf. “De bundeling van de twee landelijke postnetwerken is van groot belang om de Nederlandse postmarkt betrouwbaar, betaalbaar, vernieuwend en toegankelijk te houden voor iedereen.”

De overname is “goed nieuws” voor de bezorgers van beide postbedrijven, stellen zij in een persbericht. De bezorgers van Sandd krijgen een baan aangeboden bij PostNL. Wat er met de overige medewerkers van het bedrijf gebeurt, zo’n drieduizend mensen, is maandag niet direct bekendgemaakt. Er wordt “gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen”. Een aantal vakbonden was ook voorstander van de zogenoemde consolidatie van de postbedrijven.

Monopolie

Als de overname doorgaat, krijgt PostNL nagenoeg een monopolie op de markt. Het bedrijf houdt er dan ook rekening mee dat de ACM niet akkoord gaat. Daarmee zou de deal niet direct van de baan zijn, benadrukte het bedrijf bij de bekendmaking, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (CDA) kan alsnog toestemming verlenen. De Tweede Kamer toonde zich daar in september voorstander van, en ook de staatssecretaris zelf liet doorschemeren daar zo nodig toe bereid te zijn.

De bedrijven bezorgden in 2018 samen 2,5 miljard poststukken, waarvan bijna 1,8 miljard door PostNL. Bij Sandd werken 16.000 bezorgers, bij PostNL 18.000. Het netwerk waarmee pakketjes worden bezorgd, staat los van de postmarkt.

Dit bericht wordt uitgebreid.