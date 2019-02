Piloot vliegtuig Sala had geen vergunning voor commerciële vluchten

De piloot die de Argentijnse voetballer Emiliano Sala vervoerde, had geen vergunning voor het uitvoeren van commerciële vluchten. Dat blijkt uit een tussentijds rapport van de Britse onderzoekscommissie voor vliegtuigongelukken (pdf). Sala verdween eind januari tijdens een vlucht van Nantes naar Cardiff, later bleek het toestel te zijn neergestort.

Onduidelijk is nog of de reis een privévlucht was. Het is niet bekend of de voetballer betaald had voor de vlucht of dat hij en piloot David Ibbotson de kosten deelden. Dat eerste is verboden en zou gevolgen kunnen hebben voor compensatieclaims in verband met de transfersom, schrijft persbureau AP.

Het vliegtuig, een eenmotorige Piper Malibu, blijkt ernstig te zijn beschadigd. Het hoofdgedeelte van het vliegtuig bestond na de vondst nog uit drie delen die met elektriciteitskabels bijeengehouden werden. De vleugels en staart zijn niet meer gevonden.

Laatste radiocommunicatie

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De onderzoekers weten nog niet welke rol het weer heeft gespeeld ten tijde van het ongeluk. De radarbeelden moeten verder worden geanalyseerd om de laatste minuten van de vlucht te kunnen reconstrueren.

Lees meer over Sala: De vermiste spits van Cardiff City

Het toestel waarin de voetballer werd vervoerd verdween 21 januari nabij het eiland Guernsey. Twee weken later werd het wrak op de zeebodem, zo’n dertig meter van het laatste radarsignaal, teruggevonden. Het lichaam van de voetballer is geborgen, de piloot wordt nog vermist.

Screenshot uit het rapport

Vlak voordat het vliegtuig van de radar verdween stuurde Sala nog een audiobericht waarin hij vertelde dat het toestel uit elkaar leek te vallen. Hij zei ook: “Als jullie over een anderhalf uur nog niets van mij gehoord hebben… Ik weet niet of ze iemand gaan sturen om me te zoeken… Papa, wat ben ik bang…”.

Uit de laatste radiocommunicatie blijkt dat de piloot tweemaal vroeg of hij verder mocht afdalen. Vervolgens draaide het toestel naar links en rechts, daalde het geleidelijk af, klom het weer snel op waarna het vier minuten later crashte.