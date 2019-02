Pence: landen moeten harder optreden tegen Maduro

Ook de andere landen op het Amerikaanse continent moeten sancties opleggen aan het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA. Daartoe heeft de Amerikaanse vice-president Mike Pence maandag opgeroepen tijdens een spoedoverleg van de Limagroep in Bogotá. In de groep zijn veertien Zuid- en Latijns-Amerikaanse landen en Canada verenigd.

Pence vindt bovendien dat de landen de Venezolaanse interim-president Juan Guaidó financieel moeten steunen en aanhangers van zittend president Nicolás Maduro visa moeten weigeren. De Verenigde Staten hopen de positie van de Maduro, die door tientallen landen als illegitiem wordt beschouwd maar weigert te vertrekken, hiermee te verslechteren.

De VS zelf hebben al een reeks maatregelen getroffen. Eind januari legde het land sancties op aan PDVSA, met als doel te voorkomen dat Maduro geld uit het bedrijf kan gebruiken om aan de macht te blijven. Eerder op maandag maakten de Verenigde Staten bovendien bekend sancties op te leggen aan vier gouverneurs die Maduro openlijk steunen. Volgens Pence kan de president de komende dagen nog meer sancties verwachten.

Alle opties op tafel

Tijdens zijn toespraak bij de Limagroep beloofde Pence verder de buurlanden van Venezuela te steunen met nog eens 56 miljoen dollar (63,5 miljoen euro) om de vluchtelingengolf uit het land op te kunnen vangen. Ook benadrukte Pence dat “alle opties op tafel liggen” om de Venezolaanse crisis op te lossen. Hiermee herhaalt hij de woorden van president Trump, die militair ingrijpen eerder een van de opties noemde. De landen in de Limagroep hebben een gewapende interventie maandag opnieuw uitgesloten.

Het afgelopen weekend raakte de Venezolaanse crisis in een stroomversnelling toen oppositieleider en zelfverklaard interim-president Juan Guiadó in samenwerking met de VS humanitaire hulp Venezuela in probeerde te krijgen. De vrachtwagens vol medicijnen en voedsel dienden vooral als politiek pressiemiddel om het Venezolaanse leger naar zijn kant te krijgen.

Paard van Troje

Maduro en zijn troepen weigeren de Westerse hulp categorisch, uit angst voor een Paard van Troje-achtig scenario. Toen de wagens afgelopen weekend aankwamen bij de grens tussen Colombia en Venezuela, ontstonden gewelddadige botsingen tussen Venezolaanse ordetroepen, militairen en vrijwilligers. Er vielen zeker vier doden en meer dan driehonderd gewonden.

In de Limagroep zijn Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru en Saint Lucia verenigd. De groep wordt gesteund door onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Venezolaanse oppositie.