‘Oligarchenpartij’ blijft de grootste in Moldavië

De regerende Democratische Partij heeft bij de parlementsverkiezingen in Moldavië zondag de meeste zetels binnengehaald. Maar de verkiezingen zijn volgens politieke tegenstanders alles behalve democratisch verlopen. Bovendien zal het moeilijk worden voor de Democraten om een coalitie te vormen.

De pro-Russische Socialistische Partij leek op verkiezingswinst af te stevenen. Toen maandagochtend 97 procent van de stemmen geteld was, ging de partij van president Igor Dodon ruim aan kop. Door een recente, en veel bekritiseerde, hervorming van het kiesstelsel die de Democratische Partij heeft doorgevoerd wordt echter iets meer dan de helft van de parlementszetels, 51 van de 101, verdeeld via een districtenstelsel waar leden van de regeringspartij voordeel bij hebben. Nu de stemmen daarvoor ook geteld zijn, blijkt dat de Democratische Partij 34 zetels krijgt, de Socialitische Partij 31 en de pro-Europese oppositiegroepering ACUM 23 zetels. De opkomst was met 49 procent beduidend lager dan bij eerdere verkiezingen in Moldavië.

Beide oppositiepartijen hadden de verkiezingen bij voorbaat als gemanipuleerd bestempeld. President Dodon, van de Socialistische Partij, had de verkiezingscampagne „een van de smerigste in onze hele geschiedenis” genoemd. Maia Sandu, de leider van ACUM, noemde de verkiezingen zondagavond „noch vrij, noch eerlijk, noch democratisch”. Zij en haar partijgenoot Andrei Nastase zeiden voor de verkiezingen vergiftigd te zijn. Bovendien zijn er berichten dat busladingen mensen uit de onafhankelijke regio Transnistrië naar de stemlokalen zijn gebracht en betaald werden voor hun stem. De Democratische en Socialistische Partij beschuldigen elkaar over en weer van stembusfraude.

Moldavië, ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, kent de laatste jaren veel problemen. In 2014 bleek een miljard dollar (12 procent van het nationale bruto binnenlands product) weg gesluisd bij drie Moldavische banken, die daarna met belastinggeld overeind gehouden moesten worden.

De regerende Democratische Partij is bijgenaamd ‘de oligargenpartij’ en beschuldigd van grootschalige corruptie en anti-democratische maatregelen. Vorig jaar schortte de Europese Unie hulp aan Moldavië op toen de uitslag van de burgemeestersverkiezing van hoofdstad Chisinau ongeldig was verklaard nadat de pro-Europese Nastase die had gewonnen.

President Dodon, bekend van zijn liefde voor de Russische president Vladimir Poetin, heeft gezegd dat hij nieuwe verkiezingen zal uitschrijven als er niet binnen 45 dagen een coalitie is.