Nog altijd stil aan de overkant

Alle betrokken partijen zeggen het te willen, maar het vooruitzicht op een Klassieker met uitsupporters blijft troebel. Het einde van de maatregel is niet in zicht, al worden gesprekken na deze halve-bekerfinale weer opgestart. „Er zijn al wel vervolgafspraken gepland, die op z’n vroegst komend seizoen zouden kunnen leiden tot uitsupporters bij de Klassieker”, zegt een Feyenoord-woordvoerder.

Tien jaar geleden werd de laatste wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord met uitpubliek gespeeld. Onlusten rond de Arena leidden ertoe dat in februari 2009 besloten werd voor vijf jaar over en weer geen uitsupporters toe te staan, op basis van regels die burgemeesters Ivo Opstelten (Rotterdam) en Job Cohen (Amsterdam) in 2005 overeenkwamen .

Door aanhoudend wangedrag en, later, het ontbreken van een gezamenlijk ‘plan van aanpak’ van clubs en supportersverenigingen is de verbanning na tien jaar nog altijd feit.

Het is volgens de burgemeesters niet meer te verantwoorden om met de huidige druk op de politie-capaciteit een zelfde hoeveelheid mankracht in te zetten als tot 2009. „Dat willen we gewoon niet meer.”, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

De enige confrontatie tussen de twee aartsrivalen die wel met supporters van beide clubs gespeeld moet worden, is de bekerfinale. Dat is het gevolg van een convenant tussen gemeente Rotterdam, Stadion Feijenoord en de KNVB.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei deze maand, twee weken nadat de loting uitwees dat er niet zo’n finale zou komen, dat Ajax-supporters welkom waren geweest in zijn stad voor een finale tegen Feyenoord. Dat was opvallend, want twee maanden eerder zei hij over de komst van uitsupporters bij ‘reguliere’ Klassiekers: „Als er geen overeenstemming is tussen de clubs… waar begin ik dan aan?”

Gigantisch vraagstuk

Bij de loting eind vorige maand is Rotterdam in die zin aan een gigantisch vraagstuk over openbare orde en veiligheid ontsnapt. De complicatie van een potentiële finale, met elk ruim tienduizend supporters in en rond de Kuip, tussen Ajax en Feyenoord werd afgewend toen Mike Obiku, voormalig cultspits van Feyenoord, achterelkaar Willem II en AZ uit de pot met balletjes trok. Zo werd duidelijk dat de andere halve finale tussen Feyenoord en Ajax zou gaan.

Voor die halve finale in de Kuip, woensdagavond, is teruggegrepen op staand beleid. „Een nieuw besluit van de driehoek [burgemeester, politie, officier van justitie] is niet nodig geweest”, aldus een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Hij stelt dat er „tot op heden” geen voorstel ingediend is door clubs en supportersverenigingen waarmee de Klassieker „zonder bovenmatige veiligheidsmaatregelen” gehouden kan worden met uitfans.

Ajax zegt al lang klaar te zijn voor Feyenoord-fans. Of zij welkom waren geweest als Ajax thuis had gespeeld in de halve finale? „Wij zijn daar organisatorisch klaar voor”, laat een Ajax-woordvoerder weten per mail. Bronnen wijzen erop dat de Johan Cruijff Arena beter is toegerust, met een voetgangersslurf naar het uitvak vanaf het perron. Rond de Kuip is de logistiek gecompliceerder.

Ajax en de aan Ajax-gelieerde supportersverenigingen zijn al ruim een jaar bezig om een doorbraak te forceren, maar de stijl waarop leidt tot ergernis bij andere partijen. Operationeel directeur Rutger Arisz vindt munitie in het KNVB-licentiereglement en sloot een gang naar de rechter niet uit. Eerder werden al – tevergeefs – uitkaarten opgeëist in aanloop naar het duel in de Kuip in januari.

Dit keer, voor de halve bekerfinale, eist Ajax van de voetbalbond meer inspanning bij het losweken van kaarten voor zeshonderd supporters die naar Rotterdam willen. „De reden van ons bezwaar is dat de KNVB volgens het bekerreglement uitsluitsel moet geven als de clubs onderling geen overeenstemming bereiken over het aantal kaarten dat aan de uitspelende club toekomt”, laat een Ajax-woordvoerder weten. Een verbod op uitsupporters in de Kuip „is extra prangend” in de beker „omdat het om slechts één wedstrijd gaat.” In de competitie spelen beide clubs elk een keer thuis.

De KNVB heeft het bezwaar terzijde geschoven en zich, volgens Ajax, „achter de burgemeester van Rotterdam verscholen”. In Zeist wordt off the record met irritatie gereageerd op de houding van Ajax. Een woordvoerder van de voetbalbond zegt in een officiële reactie dat het „nu eenmaal de bevoegdheid” is van de burgemeester om al of niet supporters toe te laten. Hij wijst erop dat de KNVB in een eerder stadium optrad als ‘mediator’. „Die opdracht is teruggegeven aan de clubs, omdat hun directies geen eenduidige uitgangspunten hadden”.

Afgelopen maand publiceerde de fanatieke Ajax-supportersvereniging AFCA een feitenrelaas, waaruit blijkt dat de directie van Feyenoord in de zomer van 2018 dwars lag. „Volgens de kosten-batenanalyse van Feyenoord leveren uitsupporters onvoldoende op”, aldus AFCA. „En dat terwijl het ontvangen van uitsupporters simpelweg tot de licentie-eisen van de KNVB behoort.”

Geen dwarsligger

Helder is dat de Ajax-directie en -fans de druk bij Feyenoord leggen. Feyenoord-perschef Raymond Salomon laat zijn club niet de rol van dwarsligger aanwrijven en werpt de suggestie van zich dat een kosten-batenanalyse doorslag geeft. „Feit is dat er op dit moment geen door iedereen onderschreven plan van aanpak ligt.” Waar dat aan ligt? „Geen consensus.”

Hoewel Aboutaleb Ajax én Feyenoord benoemde, hintte ook de Rotterdamse burgemeester op onderliggende financiële motieven toen hij bij RTV Rijnmond december vorig jaar zijn gevoel uitsprak dat het „de clubs wel goed uitkomt om nu geen uit-supporters toe te laten” omdat ze dan „meer kaartjes kunnen verkopen en niet hoeven te investeren in veiligheid. Het is dan wel heel makkelijk om naar buiten toe te roepen: de burgemeesters willen het niet.”