Nigeriaanse oppositie tekent protest aan tegen voorlopige uitslag verkiezingen

De grootste oppositiepartij in Nigeria, de PDP, heeft maandagavond de officiële uitslagen van de kiescommissie als „incorrect en onaanvaardbaar” bestempeld. De partij van zittend president Muhammadu Buhari gaat volgens die voorlopige uitslagen ruim aan kop. De voorzitter van oppositiepartij PDP tekende protest aan nadat de kiescommissie de uitslagen van de eerste 5 van de in totaal 36 deelstaten bekend had gemaakt. Volgens die uitslagen wint de regerende APC van president Buhari in vier deelstaten, maar ging de winst in hoofdstad Abuja naar de PDP.

De verkiezingen afgelopen weekend verliepen op veel plekken rustig maar in het verre noorden en zuiden van het land, en ook in de grootste stad Lagos, vonden gewelddadige incidenten plaats. Volgens waarnemers van Situation Room kwamen zeker 39 Nigerianen om het leven.

In de noordoostelijke stad Maiduguri claimde de terreurgroep Boko Haram het leger onder vuur te hebben genomen, vlak voor het opengaan van de stembureaus. Ook in de Nigerdelta vonden vuurgevechten plaats tussen lokale bendes en het Nigeriaanse leger en moesten verkiezingen worden uitgesteld tot aanstaande zondag. Ook in Lagos maakten lokale bendes het stemmen soms onmogelijk, werden kiezers bedreigd en stembiljetten verbrand.

De verkiezingen werden vorige week zaterdag een week uitgesteld omdat de kiescommissie „de kwaliteit van de verkiezingen” niet kon garanderen door logistieke problemen. Volgens waarnemers van de Europese Unie waren er ook in tweede instantie veel „operationele tekortkomingen”. Veel stembureaus gingen te laat open en er waren problemen met de kaartlezers die elektronisch stemmen mogelijk maken. President Buhari won in 2015 de verkiezingen van PDP-kandidaat Goodluck Jonathan, die verdacht werd van betrokkenheid bij corruptieschandalen, waarbij meer dan 20 miljoen euro spoorloos verdween. Buhari’s belofte af te rekenen met die corruptie en verspilling liep vast in economische tegenslag als gevolg van dalende olieprijzen.