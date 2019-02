Na oproep in Jeugdjournaal lesbisch stelletje in Donald Duck

Voor het eerst gaat het weekblad Donald Duck een verliefd stelletje van twee vrouwen afbeelden. Dat beloofde hoofdredacteur Joan Hommen zaterdag in een uitzending van het NOS Jeugdjournaal .

In de rubriek ‘Dwars’ vertellen kinderen wat hen stoort. De verslaggever van het Jeugdjournaal probeert vervolgens samen met de kinderen dat probleem op te lossen. In de uitzending van zaterdag vertelde de tienjarige Fenna dat zij zich ergert aan het feit dat in haar favoriete weekblad nooit homoseksuele of lesbische stelletjes worden getoond. „In Duckstad lijkt het alsof dat helemaal niet bestaat.” Fenna heeft zelf twee vaders en twee moeders.

In de uitzending vertelde hoofdredacteur Joan Hommen van Donald Duck dat de kwestie bij de tekenaars van de strip „helemaal niet tussen de oren zit”. Waar veel politici en andere gezagsdragers die in ‘Dwars’ van het Jeugdjournaal aan het woord komen de kinderen lang niet altijd kunnen helpen, zegde hoofdredacteur Hommen direct toe een strip in een van de komende edities aan te passen.

Bij het doornemen van de drukproeven was ze zelfs al op een geschikte scène gestuit. Een van de tekenaars van het weekblad veranderde daarop een dinerend stelletje van een man en een vrouw in twee vrouwen. Met een hartje erbij, zodat duidelijk is dat beide vrouwen verliefd zijn.

Het weekblad Donald Duck is een van de grootste titels van het Fins-Nederlandse mediaconcern Sanoma. Het blad heeft een betaalde oplage van ruim 210.000 exemplaren. Daarvan gaan 184.000 bladen naar abonnees.