Labour schaart zich achter tweede Brexit-referendum

Na maanden van dubbelzinnige uitspraken en ontwijkende manoeuvres is Labour-leider Jeremy Corbyn om: de grootste Britse oppositiepartij is bereid een tweede referendum over de Brexit te steunen. Dat heeft Corbyn maandagavond tegen zijn fractie in het Lagerhuis gezegd.

Corbyn houdt echter een slag om de arm. Het liefst wil Corbyn nog steeds een Brexit waarbij het Verenigd Koninkrijk onderdeel blijft van de Europese douane-unie en nauw optrekt met de EU.

Woensdag debatteert het Lagerhuis over de Brexit. Labour zal dan een stemming aanvragen over een voorstel voor een zachte Brexit. Als dat plan verworpen wordt, zal Corbyn zich hard maken voor een nieuw referendum.

Lange tijd wilde de Labour-leider daar niets van weten. Hij wilde liever dat zijn partij naar nieuwe verkiezingen streefde. Dat was volgens hem de beste manier om aan de macht te komen en zo het land te behoeden voor „een schadelijke Tory-Brexit”.

Corbyn had sympathie voor de vrees van de tientallen Lagerhuisleden die kiesdistricten vertegenwoordigen waar de Brexit gesteund wordt. Zij vrezen dat kiezers een tweede referendum opvatten als bedrog en zich voelen weggezet als dom.

Sociaal-democratische vleugel

De Labour-leider kwam vorige week onder druk te staan van de centristische sociaal-democratische vleugel. Toen stapten acht fractiegenoten uit Labour, een ongekend grote afsplitsing. Zij maken zich hard voor een tweede referendum.

Afgelopen weekend zei vicepartijleider Tom Watson dat de partij niet alleen voor socialisten maar ook voor sociaal-democraten is. Watson, die zelf door Labour-leden is verkozen en dus een eigen mandaat heeft, wilde een club binnen de Labour-fractie oprichten waar sociaal-democratische collega’s eigen standpunten konden ontwikkelen. Corbyn dreigde de controle kwijt te raken en moest handelen.

Lees ook het Brexitblog

Steun van Corbyn betekent nog niet dat er in het Lagerhuis steun is voor een tweede referendum. Tientallen Labour-politici zullen hun leider niet volgen, omdat ze vrezen dat een nieuwe volksraadpleging slecht valt bij hun lokale afdelingen die een belangrijke rol spelen bij mogelijke herverkiezing. Eveneens zullen nog meer parlementaire trucs en compromissen nodig zijn om genoeg Conservatieven over te halen die inhoudelijk wél een referendum steunen, maar die absoluut niet Corbyn aan een strategische overwinning willen helpen.

Koppelen

Een mogelijkheid die door Labour-politici Peter Kyle en Phil Wilson geopperd wordt, is om steun voor de Brexit-deal van May te koppelen aan een referendum. Labour zegt toe het akkoord van May te steunen, als zij belooft uitstel voor de Brexit aan te vragen bij de EU om tijd te scheppen voor een nieuw referendum. De Britten zouden zich dan moeten uitspreken over de vraag: de deal van May of bij de EU blijven?

Lees ook het interview met dé douane-adviseur van de Brexiteer: 'De Brexit-deal is douanetechnisch broddelwerk'

May zal de draai van Labour gebruiken om te pogen haar eigen tegenstribbelende fractiegenoten in het gareel te krijgen. De leider van de Conservatieven waarschuwt al langer dat als haar partij niet voor haar deal stemt, de kans toeneemt dat de Brexit helemaal niet plaatsvindt. Europees president Donald Tusk zei maandag dat uitstel van de Brexit de „rationele oplossing” is. Premier May wees dit van de hand. Ze zegt tegen uitstel te zijn en tegen een nieuw referendum.

Uiterlijk 12 maart zal May haar deal opnieuw voorleggen aan het Lagerhuis. Een ordentelijke Brexit is volgens May „binnen handbereik” als de Britse politiek dan met haar akkoord instemt.