Julio Poch vreest frustratie rechtszaak door minister

Voormalig Transavia-piloot Julio Poch vreest dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) bezig is om een onafhankelijke rechterlijke beoordeling van zijn strafzaak te frustreren.

Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops is Poch ontstemd geraakt naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) die Grapperhaus afgelopen vrijdag bekendmaakte. De bewindsman liet weten dat hij voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ad Machielse gevraagd heeft een „zo breed mogelijk” onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de zaak Poch. De minister formuleert vervolgens een reeks van vragen die Machielse moet gaan onderzoeken.

Na een voorarrest van bijna drieduizend dagen werd Poch in november 2017 door een rechtbank in Buenos Aires unaniem vrijgesproken van de verdenking dat hij in de jaren zeventig in Argentinië zogeheten dodenvluchten zou hebben uitgevoerd. Hij stond in Argentinië terecht nadat hij door Nederland verkapt werd uitgeleverd. Poch claimt van Nederland vijf miljoen euro schadevergoeding. Grapperhaus verwerpt die eis.

In een civiele procedure, een zogeheten voorlopig getuigenverhoor, wil Poch onder meer een aantal voormalige Nederlandse bewindslieden laten horen over hun rol bij zijn uiteindelijke uitlevering aan Argentinië. De rechtbank van Rotterdam zou zich deze dinsdag over dit verzoek buigen, maar de behandeling werd deze maand op verzoek van de landsadvocaat drie maanden uitgesteld omdat de staat meer voorbereidingstijd nodig zei te hebben.

Aan de Tweede Kamer schrijft Grapperhaus nu dat Machielse moet gaan bekijken „welke bemoeienis blijkens het dossier achtereenvolgende ministers van Justitie hebben gehad met het onderzoek naar en de vervolging van de heer Poch”. De minister wil ook weten „welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij het innemen van het standpunt dat eventuele vervolging van de heer Poch in Argentinië meer in de rede lag dan een vervolging in Nederland”. Grapperhaus wil ook meer weten over de justitiële samenwerking tussen Argentinië en Nederland in deze zaak.

Advocaat Knoops zegt verbaasd te zijn over de onderzoeksopdracht aan Machielse omdat „die veel verder gaat dan wat de minister mij aan de telefoon eerder dit jaar zei, te weten alleen een onderzoek naar de volledigheid van het dossier. Nu laat de minister ineens een onderzoek beginnen naar precies die vragen die al in ons verzoekschrift van december 2018 aan de rechtbank om getuigen te horen, zijn neergelegd”, aldus Knoops. „De onafhankelijke rechterlijke beoordeling van deze zaak wordt op deze wijze in gevaar gebracht”.

Poch zal zich nog deze week in een schrijven aan de leden van de Kamercommissie van Justitie beklagen over de handelwijze van de minister. Poch vreest dat landsadvocaten straks zullen betogen dat het door de piloot gewenste voorlopig getuigenverhoor door de rechtbank moet worden afgewezen wegens een gebrek aan belang. Machielse doet immers al het onderzoekswerk. De piloot geeft de voorkeur aan rechterlijke toetsing van zijn dossier.