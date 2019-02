‘Irak gaat dertien Franse IS-strijders vervolgen’

Irak gaat dertien IS-strijders vervolgen die misdrijven zouden hebben gepleegd tegen Irakezen en Iraakse instanties. Dat zei de Irakese president Barham Salih maandag tijdens een bezoek aan Frankrijk. Het zou gaan om Franse strijders die door Syrische Koerden zijn uitgeleverd aan Irak. De Franse president Emmanuel Macron wilde maandag niet bevestigen dat de strijders allen de Franse nationaliteit hebben.

Volgens bronnen van persbureau AP hebben de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) de afgelopen weken meer dan vijfhonderd IS-strijders uitgeleverd aan Irak. Onder hen zouden 280 Irakezen zijn en meer dan twintig buitenlandse jihadisten, van wie veertien Fransen. In totaal zitten meer dan negenhonderd niet-Syrische strijders in SDF-gevangenissen.

De jihadisten vormen een groot probleem voor de SDF, een goeddeels Koerdische coalitie die gesteund wordt door de Verenigde Staten. De landen waar de jihadisten vandaan komen, weigeren de strijders op te halen en in eigen land te berechten waardoor de Syrische Koerden met de gevangenen blijven zitten.

Doodstraf

De situatie is nog nijpender geworden sinds de Verenigde Staten bekendgemaakt hebben troepen terug te trekken uit Syrië. De SDF heeft de Amerikaanse steun hard nodig om het gebied veilig te kunnen houden en de gevangenissen in stand te houden. Zowel de Amerikaanse president Donald Trump als de SDF hebben gedreigd de IS-strijders vrij te laten als landen ze niet opnemen, maar dat dit daadwerkelijk gebeurt is onwaarschijnlijk vanwege het gevaar dat uitgaat van de jihadisten.

President Macron benadrukte maandag dat Franse “terroristen moeten worden vervolgd op de plek waar zij een misdrijf hebben begaan”. Volgens de president staat het Irak vrij om IS-strijders te vervolgen volgens het Iraakse recht.

Het is niet de eerste keer dat Irak buitenlandse jihadisten vervolgt. Eerder werden twee Fransen veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege deelname aan terreurgroep Islamitische Staat, schrijft de Franse krant Le Monde. In totaal zijn in Irak zo’n honderd strijders veroordeeld tot de doodstraf vanwege steun aan IS.