Ingestorte koers Kraft Heinz doet Warren Buffett extra pijn

Jaarlijks stuurt superinvesteerder Warren Buffett aandeelhouders van zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway een brief. Die geldt als een van dé hoogtepunten voor Berkshire-beleggers, samen met de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Omaha (mei) waar tienduizenden op afkomen.

Dit jaar had Buffetts brief, die dit weekend gepubliceerd werd, een merkwaardige openingszin. Die bevatte liefst tweemaal het woord ‘verlies’. Berkshire Hathaway boekte over 2018 weliswaar 4 miljard dollar (3,5 miljard euro) winst. Maar in de vier jaar ervoor kwam de investeringsmaatschappij – met grote belangen in onder meer Apple, Coca-Cola en een trits verzekeraars – gemiddeld uit op 28 miljard dollar winst. 2018 was dus een mager jaar voor Buffett, de op twee na rijkste man op aarde.

Enerzijds heeft dat volgens Buffett te maken met nieuwe regels waardoor verliezen en winsten op aandelen meteen in de boeken moeten worden gezet. Omdat de laatste maanden van 2018 mede vanwege de handelsoorlog tussen China en de VS een bijzonder slecht beurskwartaal vormden, moest Berkshire een verlies van 20,8 miljard dollar opnemen.

Buffett noemt die boekhoudregel onverstandig omdat die tot „wilde en grillige” resultaten leidt. Al helemaal als je zoals Berkshire voor 173 miljard dollar aan aandelen in bedrijven bezit.

Crash van Kraft Heinz

In zijn openingszin geeft Buffett nóg een verklaring voor de tegenvallende winst: een afboeking van 3 miljard dollar op het belang in Kraft Heinz. In 2013 nam Buffett samen met de Braziliaanse investeringsgroep 3G Capital ketchupmaker Heinz over. In 2015 besloot men tot een gezamenlijke miljardenovername van levensmiddelenbedrijf Kraft – maker van Brinta, Honig en Venz. Het nieuwe fusiebedrijf probeerde vervolgens in 2017 om het Brits-Nederlandse Unilever over te nemen.

Vrijdag, toen Buffetts aandeelhoudersbrief al naar de drukker was, bezorgde Kraft Heinz hem nóg grotere kopzorgen. Het aandeel verloor 27,5 procent, en Buffett daarmee 4 miljard dollar. Beleggers dumpten Kraft massaal nadat was gebleken dat het een slecht kwartaal had, 15 miljard dollar moest afschrijven op de waarde van sommige merken én beurswaakhond SEC onderzoek naar onregelmatigheden in de boekhouding doet.

Voor Buffett was de investering in Kraft tegennatuurlijk omdat hij samenwerkte met private equity, een bedrijfstak waar hij vaak kritisch op was. Maar Buffett had bijzonder veel geld op de bank en Kraft al langer in het vizier. In zijn brief laat hij beleggers nu weten dat ze op nieuwe overnames niet hoeven te rekenen, ook al is de overnamekas inmiddels 112 miljard dollar groot. Vanwege „torenhoge prijzen” voor fatsoenlijke bedrijven noemt Buffett het vooruitzicht voor aankopen „niet goed”.