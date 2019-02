‘Ik wil de Nederlandse Oprah worden’

in

‘Ik ben nu twee jaar zelfstandig presentatrice, dagvoorzitter en spreker . Maar omdat ik daar nog niet van kan rondkomen werk ik ook voor 28 uur per week bij de RRKC. Voorheen was ik ambtelijk secretaris, maar die baan verloor ik door de crisis. Wel twijfelde ik al langer , dus dat dwong me om over nieuwe carrièremogelijkheden na te denken.

„Ik begon als zzp’er met het organiseren van evenementen, maar tijdens een masterclass realiseerde ik me dat mijn droom als kind – presenteren – ook in die lijn lag. Vroeger dacht ik dat ik wat dat betreft kansloos was, op televisie zag je niemand zoals ik. Oprah Winfrey was nog niet bekend en in Nederland kende ik alleen Gerda Havertong in Sesamstraat. Tegenwoordig zie ik meer mogelijkheden, ik zou graag de Nederlandse Oprah worden. Ik heb er nu twee storytelling events op zitten en wil dat verder uitbouwen. Binnenkort start ik een eigen talkshow voor een Kaapverdische website.

„Helaas levert dat presenteren nog niet genoeg op. Ik heb met mijn twee voorstellingen min of meer quitte gespeeld en ik heb veel gunsten ontvangen vanuit mijn netwerk. Maar dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan, dus nu zoek ik financiers en nieuwe partners om meer verder te werken. Ondertussen kom ik rond van wat ik bij de RRKC verdien en investeer ik alles van het presenteren weer in mijn zaak.”

uit

‘Ik probeer een paar keer per jaar naar Kaapverdië te gaan. Daar liggen mijn roots . Twee jaar geleden ben ik voor het eerst in 22 jaar terug geweest. Daar heb ik veel over mezelf geleerd, onder meer dat ik me altijd heb aangepast aan mijn omgeving – een tweede natuur van veel migrantenkinderen. Ook ontmoette ik daar mijn liefde, terwijl ik in Nederland getrouwd was en twee kinderen heb. Ik ben toen gescheiden en de kinderen wonen nu bij mijn ex. Dat is heel moeilijk geweest, maar het was wel het beste. Hun vader bleef in ons huis wonen. Mijn werk is heel onregelmatig, dus dit geeft het meeste rust voor hen. Ik zie ze nu om de week.

„Tickets naar Kaapverdië boek ik alleen als er aanbiedingen zijn, dan is het nog te betalen: 200 tot 400 euro per retourvlucht. In het hoogseizoen waag ik me er niet aan, dan betaal je al snel het dubbele.

„Verder probeer ik zuinig te leven, dus ik kijk bewust naar aanbiedingen en boodschappen in de bonus. Ook koop ik graag vintage kleding en kijk ik regelmatig op Marktplaats. Mijn huis is helemaal ingericht met spullen van Marktplaats, je kunt er echt goed scoren. Daar was ik me eerder nooit zo van bewust, maar toen ik hier kwam wonen en niet veel te besteden had, was het een ware ontdekking. Het mooiste vind ik wel mijn buffetkast uit de jaren zeventig. Het servies van mijn moeder komt daarin heel goed tot zijn recht.”