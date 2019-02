Iedereen denkt nu dat Merel Westrik de mol is

Ik weet al sinds 12 januari wie de mol is. Nu ja, wist. Bij een van de opdrachten uit de tweede aflevering zag ik namelijk een van de kandidaten iets volslagen onbegrijpelijks begrijpen. Die moest voorinformatie hebben. Ik groef mij in in molzekerheid, waarna ik afgeleid raakte door andere programma’s. Maar wat gebeurde er vorige week? Mijn zekere mol werd naar huis gestuurd! Ik moest weer helemaal opnieuw beginnen.

Als verse Wie is de Mol zij-instromer zat ik zaterdag klaar om een nieuwe oplichter te ontmaskeren. Er waren nog vier molkansen. Dadelijk werd mijn aandacht getrokken door de snoezige zanger Nielson, die als een lief jong hondje door het gezelschap dartelt. Hij maakte een rondje langs de anderen („Mereltje”, kwispelde hij tegen nieuwslezer Merel Westrik) om te vragen of een van hen wellicht de mol was.

Geen van de drie ondervraagden brak onder het keiharde verhoor. Toen Nielson van actrice Sarah Chronis de wedervraag kreeg, zei hij dan maar dat hij zelf de mol was.

Praat mee met NRC Beredeneer wie volgens u de mol is. Of reageer op de theorie van een ander. Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Intussen viel de aflevering niet mee. Het leek wel of er een mol van concurrent Holland’s Got Talent (tegelijkertijd op RTL4) met de opdrachten van Wie is de Mol (Avrotros) had zitten klooien. Ergens aan een Colombiaans strand dienden er houten schijven met getallen bijeen te worden gezocht en in een vuur gegooid te worden. Allemaal onoverzichtelijk geroep en gedoe, maar niemand die iets zichtbaar goed of fout deed – sáái. Het mislukte ook nog

Alsof ze zojuist per abuis een jong molletje had doodgetrapt

Daarna moesten bankbiljetten van tonnen in een zandvlakte worden gepeuterd, terwijl non-descripte motorrijders om de kandidaten heen cirkelden. Zij dreigden het geld af te pakken, maar deden dat dan weer niet. Intussen zat Sinan Can met een drone te pielen. Immers, als een Nederlandse televisieploeg naar het buitenland gaat, moet er altijd een drone mee.

Pas in het slotspel gebeurde er iets. Dat draaide om een bord met pinnen en een vallende jokerschijf. (Een goede grap moet je niet uit proberen te leggen, een goede molopgave ook niet.) Hoe dan ook: Westrik haalde een vreemde manoeuvre uit waardoor Nielson ineens naar de finale kon.

Ze maakte vervolgens misbaar alsof ze zojuist per abuis een jong molletje had doodgetrapt, maar aan Westrik is geen actrice verloren gegaan. De bewuste pin had ze expres uit het bord getrokken en het kon haar niet veel schelen dat iedereen dat had gezien. Nielson deed belachelijk blij.

Op het scherm – waar Sinan Can werd uitgeschakeld – stak een zandstorm van consternatie op, die daarna onverminderd doorblies in MolTalk. Die analyseshow is het briljantste onderdeel van het hele molbouwwerk. Want Chris Zegers en Margriet van der Linden husselen zo veel aanwijzingen, hele en halve theorieën en trivialiteiten door elkaar dat je na een halfuurtje vele malen verwarder bent dan bij het kijken van de aflevering zelf.

Eigenlijk is MolTalk een metamol, een programma dat bedoeld lijkt om te helpen bij het molzoeken, maar dat je een gangenstelsel van speculaties in leidt waar uiteindelijk niets meer zeker blijkt.

Gelukkig had ik aantekeningen gemaakt, dus – let op, hier komt de spoiler – ik weet nu echt zeker wie de mol is . En nee, het is niet de ostentatief stuntelende Merel Westrik. Zij weet wel wie de mol is. Het is (u kunt nu nog stoppen met lezen) de stuiterende jonge Nielson. Westrik heeft dat allang door, daarom sluisde ze deze niet-concurrent snel naar de finale. Met zoveel opzichtige onhandigheid dat de anderen nu denken dat zij de mol is.