Hollywood vindt Green Book toch de beste film

De 91ste keer dat de Academy Awards, ‘Oscars’ in de wandeling, werden uitgereikt, in het Dolby Theatre in Los Angeles, eindigde toch nog in verrassing, toen feelgoodfilm Green Book met de Oscar voor Beste Film naar huis mocht. De roadmovie over de zwarte concertpianist Don Shirley (Mahershala Ali) die met zijn witte chauffeur Tony (Viggo Mortensen) in 1962 op concerttour gaat door het gesegregeerde zuiden van de VS, had toen al de prijzen voor het Beste Originele Script en Beste Mannelijke Bijrol voor acteur Ali gekregen. Dat lag niet voor de hand, gezien de controverses en schandalen rond de film. Zo is het verhaal over twee mannen die hun vooroordelen overwinnen, verteld door de ogen van de witte Tony en zou scenarist Nick Vallelonga de familie van Don Shirley niet hebben geconsulteerd over de verfilming.

De Oscar voor Beste Acteur kreeg Rami Malek die zanger Freddie Mercury neerzette in publiekslieveling Bohemian Rhapsody. Deze biopic was één van de grote winnaars van de avond, met Oscars voor vier van zijn vijf nominaties.

Olivia Colman en Glenn Close

De Britse Olivia Colman werd Beste Actrice met haar rol als koningin Anne in het vileine kostuumdrama The Favourite over de intriges aan het 18e eeuwse Britse hof. Glenn Close, genomineerd voor haar rol in The Wife, moest hierdoor voor de zevende keer naar huis zonder Oscar. Colman excuseerde zich in haar geestige, chaotische dankspeech bij haar idool Close. The Favourite van regisseur Yorgos Lanthimos verzilverde slechts één van zijn tien nominaties en was een van de verliezers van de avond.

In vergelijking met de maanden waarin de voorbereiding van de Oscarceremonie te maken kreeg met telkens nieuwe, hevige protesten, verliep de avond zelf lange tijd wat saai. Bedankspeeches waren kort met een orkest dat inviel als een spreker het te lang dreigde te maken.

De aandacht voor racisme en diversiteit in de filmindustrie en daarbuiten groeide naarmate de ceremonie vorderde .

In veel van de genomineerde films wordt ongelijkheid aangekaart. Acteur Rami Malek verwees in zijn bedankspeech naar Bohemian Rapsody als een film over „een homoseksuele man, een immigrant die zijn hele leven volledig zichzelf was” en zag in zijn bekroning het bewijs voor de relevantie van zulke verhalen. De Mexicaanse acteur Diego Luna begon zijn presentatie van het familiedrama Roma, gemaakt door de Mexicaanse filmer Alfonso Cuarón, in het Spaans, omdat „dat tegenwoordig kan”. Hij benadrukte dat deze film vertelt over „eenzame vrouwen en afwezige mannen, over pijnlijke klassenverschillen en rassendynamiek”. Roma kreeg de Oscar voor Beste Regie, Beste niet-Engelstalige film en Beste cinematografie. De film is geïnspireerd door Cuaróns eigen jeugd in het Mexico-stad van de jaren zeventig .

Spike Lee

Regisseur Spike Lee gaf na het ontvangen van de Oscar voor Beste bewerkte script voor BlacKkKlansman een politieke getinte speech. Lee, die de prijs deelt met zijn co-scenaristen, weigerde zich braaf aan de negentig seconden te houden die staan voor opkomst op het podium en het toespreken van Hollywood. Hij begon zijn dankwoord met een dreigend „Waag het niet de klok aan te zetten!”. Hij verwees naar zijn grootmoeder, dochter van een slaaf, die met haar spaargeld zijn filmopleiding financierde en riep op dit in het achterhoofd te houden bij de aankomende presidentsverkiezingen. „Do The Right Thing!”, riep Lee, waarmee hij verwees naar zijn gelijknamige film uit 1989.

Oscar zonder presentator

Deze Oscarceremonie moest het doen zonder centrale presentator. Komiek Kevin Hart gaf de klus terug na de storm van kritiek op zijn oude homofobe tweets. Daarna bleek geen enkele andere Hollywoodster te porren voor dit corvee, uit vrees voor reputatieschade. Ook de muzikale intermezzo’s werden kort gehouden, inclsuief de openingsmedley van Queen met veteranen Brian May en Roger Taylor .

De verschillende duo’s die de prijzen uitdeelden grepen de korte tijd die ze kregen aan voor een grapje . Zo presenteerde actrice Melissa McCarthy in een met knuffelkonijnen beklede kroningsmantel de Award voor Beste Kostuums aan Black Panther van Marvel. Deze eerste superheldenfilm die ooit is genomineerd voor de Oscar voor Beste Film nam uiteindelijk de minder belangrijke prijzen mee naar huis: Oscars voor het Beste Production Design en de Beste Originele Muziek. Lady Gaga kreeg een Oscar voor de song ‘Shallow’ uit A Star is Born.