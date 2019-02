Green Book en Bohemian Rhapsody grote winnaars bij Oscars

Feelgoodfilm Green Book heeft dit jaar de Oscar voor Beste Film gewonnen tijdens de eenennegentigste Oscarceremonie. De roadmovie over de zwarte concertpianist Don Shirley (Mahershala Ali) die met zijn witte chauffeur Tony (Viggo Mortensen) in 1962 een concerttour onderneemt door het gesegregeerde zuiden van de VS, won ook de prijs Beste Originele Script en Beste Mannelijke Bijrol voor acteur Ali. Hoewel de film vooraf als één van de favorieten werd getipt, is de winst een verrassing. De afgelopen maanden werd Green Book enigszins geplaagd door schandaaltjes en controverse. Zo wordt het verhaal over twee mannen die hun vooroordelen over elkaar overwinnen, verteld door de ogen van de witte Tony en was er onder meer kritiek op scenarist Nick Vallelonga. Deze zou niet hebben overlegd met de familie van Shirley over de verfilming.

De Oscar voor Beste Acteur ging naar Rami Malek die zanger Freddie Mercury neerzette in publiekslieveling Bohemian Rhapsody. Deze biopic verzilverde vier van zijn vijf nominaties en was één van de winnaars van de avond. Actrice Olivia Colman werd Beste Actrice met haar rol als labiele koningin in het vileine kostuumdrama The Favourite over de intriges aan het Britse hof. De film van regisseur Yorgos Lanthimos kon verder slechts één van tien nominaties verzilveren, en was een van de verliezers van de avond. De Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol ging naar Regina King (If Beale Street Could Talk).

Rami Malek won de Oscar voor beste acteur voor zijn vertolking van Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody. Foto Etienne Laurent/EPA

In vergelijking met de maanden waarin de Oscarceremonie werd voorbereid en ingrepen om de show korter en spannender te maken telkens na hevig protest moesten worden afgevoerd, verliep de avond lange tijd wat voorspelbaar, controversevrij en dus een beetje saai. Bedankspeeches waren meestal kort en sprekers werden tot spoed gemaand door het orkest dat inviel als er te lang werd uitgeweid. Handig, want op deze manier werden discussies over heikele thema’s als politiek of diversiteit wat buiten de deur gehouden.

Toch was aandacht voor racisme en diversiteit in de filmindustrie en daarbuiten aanwezig. In veel van de genomineerde films wordt racisme expliciet aangekaart en het publiek werd zondagavond verschillende malen in het Spaans toegesproken, onder meer door de Mexicaanse filmregisseur Alfonso Cuarón. Hij mocht voor zijn familiedrama Roma het beeldje voor Beste Regie, Beste niet-Engelstalige film en Beste cinematografie naar huis nemen. Roma is geïnspireerd door Cuaróns eigen jeugd in het Mexico-stad van de jaren zeventig en de herinneringen aan zijn kindermeisje.

Regisseur Spike Lee was één van de weinigen die na het ontvangen van de Oscar voor Beste bewerkte script voor BlacKkKlansman een politieke getinte speech gaf die recht uit het hart leek te komen. Lee had geen zin om zich net zoals alle andere winnaars braaf aan de uitgetrokken negentig seconden te houden om naar het podium te komen en Hollywood toe te spreken. De regisseur begon zijn dankwoord met een dreigend “Waag het niet de klok aan te zetten!”. Hij verwees vervolgens naar zijn Afro-Amerikaanse voorouders die Amerika mee hebben opgebouwd en riep op dit in het achterhoofd te houden bij de aankomende presidentsverkiezingen. Lee: “Do The Right Thing!”

Oscaravond zonder host

Hoe de eenennegentigste Oscarceremonie er zou uitzien was lang een verrassing. Er was dit jaar geen host – komiek Kevin Hart gaf de aanstelling terug nadat er een storm van kritiek ontstond over zijn oude homofobe tweets en grappen. Geen enkele andere Hollywoodster leek te porren voor het corvee, waarschijnlijk wegens te veel kans op reputatieschade. De show bleek zonder traditionele openingsmonoloog opmerkelijk korter dan afgelopen jaren. Ook de muzikale intermezzo’s werden strak in het gareel te houden. Zelfs het openingsnummer van de avond, Queen met ‘We are the Champions’ duurde niet langer dan een minuut. De verschillende presentatieduo’s die de prijzen uitdeelden probeerden in de weinige aankondigingstijd die ze ter beschikking hadden wel af en toe een grapje te tappen, meestal landden deze niet helemaal.

Foto Reuters

Een van de meer geslaagde humoristische intermezzo’s was van actrice Melissa McCarthy die in een met knuffelkonijnen beklede kroningsmantel de Award voor Beste Kostuums uitdeelde aan Black Panther. De eerste superheldenfilm ooit genomineerd voor de Oscar voor Beste film nam uiteindelijk alleen kleinere prijzen mee naar huis, zoals Beste Kostuumontwerp en Beste Originele Muziek. Lady Gaga kreeg haar eerste Oscar voor het lied Shallow uit de filmhit A Star is Born.

De belangrijkste winnaars op een rij:

Beste film: Green Book

Beste Regie: Alfonso Cuarón (Roma)

Beste actrice: Olivia Colman (The Favourite)

Beste acteur: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Beste vrouwelijke bijrol: Regina King(If Beale Street Could Talk)

Beste mannelijke bijrol:Mahershala Ali (Green Book)

Beste originele script: Green Book (Nick Vallelonga)

Beste bewerkte script: BlacKkKlansman (Spike Lee)

Beste niet-Engelstalige film: Roma (Alfonso Cuarón)

Beste animatiefilm: Spider-Man: Into the Spider-Verse (Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman )

Beste cinematografie: Alfonso Cuaron (Roma)

Beste documentaire: Free Solo (Elizabeth Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin, National Geographic)

Beste Soundtrack: Black Panther (Ludwig Goransson)

Beste Lied: Shallow (Lady Gaga)